Tanzen und Tanzen lernen in Bielefeld ab Sommer und Herbst 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 20.07.2017

Salsango jetzt auch in Bielefeld - Salsa, Tango, Bachata, Kizomba, Discofox

Zum Thema Tanzen in Bielefeld haben wir aktuelle Tanzkurse in Salsa, Tango, Bachata, Kizomba und Discofox sortiert und zusammengefasst. Tanzen in Bielefeld war für Salsango lange ein weißes Feld, warum auch immer. Das soll sich nun ändern und deshalb haben wir für die Tänze Salsa, Tango, Bachata, Kizomba und Discofox ab Sommer 2017 die wichtigsten Daten zusammengestellt.

So richtig los geht es aber eigentlich erst ab Anfang September 2017. Aber, wer in Bielefeld schon jetzt im Juli und August 2017 tanzen lernen will, wird auch einige Kurse finden. Ab sofort findet Ihr das Wichtigste zum Thema

unter den oben verlinkten Stichworten. Weitere interessante Infos findet man immer z.B. in unserem Salsa-Magazin und in unserem Tango-Magazin.

Wenn uns jemand dabei unterstützen möchte, die genannten Themen aktuell zu halten, würden wir uns sehr freuen! Ruft uns an unter 0177-7866774 oder schreibt eine E-Mail an redaktion@salsango.de.

Quellenangabe:

Das Foto oben stammt von Allef Vinicius, veröffentlicht auf unplash.com. Bei den andren Fotos sind die Copyrights am Foto angegeben.