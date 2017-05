Tanzsport: Blackpool Dance Festival 2017 – Ergebnisse und Zeitplan

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 30.05.2017

Beim Blackpool Dance Festival 2017 greifen vom 30.5.2017-2.6.2017 die besten Amateur- und Profi-Tanzpaare des WDC in die Turniere ein. Dabei starten traditionell nicht nur die besten Tanzpaare aus aller Welt, sondern auch alle oder mindestens viele Tanzpaare aus Deutschland und Österreich.

Seit dem letzten Donnerstag werden schon Tanzturniere bei Blackpool Dance Festival 2017 getanzt. Die wichtigsten Ergebnisse werden wir auch veröffentlichen. Dabei liegt unser Augenmerk wie immer auf den besten Tanzpaaren sowie denen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Es gibt eine ganze Reihe Turniere, die in Blackpool ausgetanzt werden, die aus hiesiger Sicht nicht ganz so interessant sind. Da unterscheidet sich Blackpool nicht von anderen wichtigen Turnieren rund um den Erdball. Sollten sich dort jedoch besonders erwähnenswerte Ergebnisse zeigen, werden wir selbstverständlich darauf eingehen.

Leider sieht man beim vielleicht traditionsreichsten Tanzturnier der Welt in Blackpool seit der Auseinandersetzung der beiden Tanzsport-Verbände WDC und WDSF in den sportlich wichtigsten Turnieren fast nur noch WDC-Tanzpaare – aus Deutschland also die Paare des DPV und aus Österreich die Tanzpaare des PTVÖ bzw. ihrer Amateur Leagues. Das wird umso schmerzlicher, je stärker die Professional Division des WDSF und die PD’s seiner nationalen Organisationen werden. Aber noch bleibt das Blackpool Dance Festival eine der wichtigsten Stationen im internationalen Tanzsport-Kalender.

Ab 30.-31. Mai 2017 beginnen die regulären Turniere der Amateure Latin und Standard (Ballroom), ab 1. und 2. Juni 2017 gibt es dann zum Höhepunkt die Profi-Turniere Standard und Latein. Auch andere Turniere ziehen sich bis teils zum Freitag hin, obwohl sie schon Ende der letzten Woche mit den ersten Qualifikationsrunden begannen. Sobald uns die Ergebnisse daraus vorliegen – oder auch schon wichtige Zwischenergebnisse, werden wir die hier veröffentlichen.

Eine Besonderheit beim Blackpool Dance Festival ist, dass die Profis nach Tänzen einzeln gewertet und auch ausgezeichnet werden Es gibt also 9 Einzel-Sieger – 9 deshalb, weil der Wiener Walzer in Blackpool traditionell nicht getanzt wird. Hier gibt es nur einen Walzer.

