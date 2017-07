Tanzsport: Ergebnis WDSF Grand Slam Hongkong 8.-9.7.2017

Tanzsport. Der WDSF Grand Slam Hongkong 2017 wird vom 8.-9. Juli 2017 getanzt. Deutschland ist oft mit einer größeren Mannschaft in Hongkong zu Gast. Auch 2 Tanzpaare aus Österreich sind zum Grand Slam in Hongkong angereist. Wie in den Jahren zuvor schon sind die Platzierungen im Finale der Latein-Tänzer des WDSF Grand Slam fast identisch mit denen der letzten beiden Jahre. Allerdings wurden in diesem Jahr doch teils erheblich mehr Punkte erzielt oder vergeben.

Gabriele Goffredo – Anna Matus aus Moldawien zum Beispiel gewannen mit 195,710 Punkten den WDSF Grand Slam Latein Hongkong 2017. Das sind über als 3 Punkte mehr, als noch im letzten Jahr. Das klingt vielleicht nicht viel, ist aber im Tanzsport eine ganze Menge – zumal wenn man bedenkt, dass die Maximal-Punktzahl bei diesem Wertungsverfahren im Tanzsport bei 200 Punkten liegt.

Die Zweitplatzierten Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno aus Russland hätten mit ihren 192,415 Punkten in diesem Jahr im letzten Jahr noch gewonnen. Wie zuletzt belegten die Plätze 3 und 4 wieder die zwei deutschen Spitzen-Tanzpaare in den Lateinamerikanischen Tänzen Marius-Andrei Balan – Khrstyna Moshenska und Timur Imametdinov – Nina Bezzubova, ebenfalls mit verbesserten Leistungen. Wir vermerken unten in der Ergebnisliste aus Hongkong zum Vergleich auch die Punkte vom letzten Jahr.

In der WDSF-Grand-Slam-Serie sind die 6 wichtigsten Tanzturniere der WDSF zusammengefasst. Weitere Termine -und auch Artikel über die Ergebnisse- finden Sie in unserem Stichwort WSDF Grand Slam.

Ergebnis WDSF Grand Slam Latein Hongkong 2017

76 Tanzpaare waren insgesamt zum WDSF Grand Slam Latein Hongkong 2017 angereist. Das deutsche DTV-Team konnte wieder ein insgesamt sehr erfreuliches Ergebnis erzielen und behaupten so die mitbestimmende Position bei den Lateinamerikanischen Tänzen im internationalen Tanzsport. Die beiden besten deutschen Tanzpaare hatten wir oben schon erwähnt. Auch wieder dabei waren Maxim Stepanov – Ksenya Rybina aus Deutschland mit Platz 16 (letztes Jahr 15), die ihr gutes Ergebnis bestätigen konnten. Ebenfalls sehr gut platziert waren Dumitrescu Razvan – Jacqueline Joos auf Platz 20 und Artur Balandin – Anna Salita auf Platz 26.

Fabian Taeschner – Darja Titowa konnten ihr Ergebnis mit Platz 30 leicht verbessern (letztes Jahr 34), während es für Cseke Zsolt Sandor – Malika Dzumaev mit Platz 32 doch ein ganzes Stück nach hinten ging (letzes Jahr 19)

Für den österreichischen Tanzsport-Verband ÖTSV waren erneut Gustavs Ernests Arajs – Katharina Würrer nach Hongkong gekommen. Nach 2 Jahren auf Platz 26 ging es in 2017 ein paar Plätze nach hinten. Es wurde Platz 32.

Ergebnis im Finale WDSF Grand Slam Latein Hongkong 2017

Gabriele Goffredo – Anna Matus aus Moldawien – 195,710 Punkte (letztes Jahr 192,372) Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno aus Russland – 192,415 Punkte (letztes Jahr 187,728) Marius-Andrei Balan – Khrystyna Moshenska aus Deutschland – 189,433 Punkte (letztes Jahr 187,643) Timur Imametdinov – Nina Bezzubova aus Deutschland – 187,209 Punkte (letztes Jahr 182,886) Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova aus Frankreich – 186,527 Punkte (letztes Jahr Platz 6 mit 178,300) Andrey Gusev – Vera Bondareva aus Russland – 185,292 Punkte (letztes Jahr Platz 5 mit 181,714)

