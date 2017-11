The Voice of Germany 2017 am 26.11.2017 – Alle Talente auf Sat.1

Die 3. Runde Battles bei The Voice of Germany 2017 am 26.11.2017 steht an heute – mit Schwerpunkt im Team Samu, der gleich 3 Battles am Sonntag bei Sat.1 über den TV-Bildschirm schickt. Dafür sind die Fantas nur mit einem Battle bei The Voice of Germany am 26. November 2017 dabei.

Hier wie immer, welche Talente dabei sind und gegen wen sie antreten und welche Songs sie singen. Natürlich ergänzen wir dann auch wieder während der Show, wer eine Runde weiter kommt in die Song offs und wer ausscheiden muss und ob es vielleicht einen Steal Deal gibt. Wie der funktioniert, hatten wir in den letzten beiden Artikeln schon erklärt (siehe Stichwort The Voice of Germany).

Heute mal ohne weitere Vorrede direkt zur Sache:

Talente und Battles bei TVoG am 26.11.2017

Wir sortieren die Talente und Battles nicht in der Reihenfolge, wie sie in der Show TVoG am 26.11.2017 auftreten, sondern nach Teams:

Battles Team Samu TVoG am 26.11.2017

Aus dem Team Samu sind heute in der Show:

Malina Stark singt vermutlich mit Lara Samira Will. Was sie singen, wissen wir nicht, das ließ Sat.1 als Überraschung im Ungewissen, auch ob beide wirklich gegeneinander singen. Angegeben sind beide allein, jede für sich, ohne Battle-Gegner. Aber, in der letzen Woche war es auch so…

Julia Schüler singt mit Yagmur Yagan gemeinsam den Song „Really Don´t Care“ von Demi Lovato ft. Nicki Minaj.

Michael Kutscha singt mit Tiago Ribeiro da Costa gemeinsam den Titel „In The Shadows“ von The Rasmus.

Battles Team Yvonne TVoG am 26.11.2017

Aus dem Team Yvonne sind heute in der Show:

Sebastiàn Millepied singt mit Christina Rodriguez gemeinsam den Song „Oh Happy Day“ in der Version der Edwin Hawkins Singer (Foto oben am Anfang des Artikels)

Daniel Castro Dominguez singt mit Johannes Pinter den Titel „Who You Are“ von Jessie J.

Battles Team Fanta TVoG am 26.11.2017

Aus dem Team Fanta sind heute in der Show:

Kim Friehs und Isabelle Jasmin Plaue singen gemeinsam das Lied „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ der Söhne Mannheims.

Battles Team Mark TVoG am 26.11.2017

Aus dem Team Mark sind heute in der Show:

Pishtar Dakaj, Filiz Arslan und Michel Oehrlein singen gemeinsam das Lied „Durch die Nacht“ von Silbermond.

Alexandra Sutter und Simon Zawila singen gemeinsam den Song „Say Say Say“ von Paul McCartney. & Michael Jackson.

