The Voice of Germany 2017 am 30.11.2017 – Alle Battles und Songs

Die letzten Battles bei The Voice of Germany 2017 am 30.11.2017. Runde 4 mit 11 Battles und 25 Talenten, denn ein Battle hat wieder 3 Duellanten und in 2 Duellen treten jeweils ein Talent gegen ein Duo an.

Außerdem hat Samu Haber noch einen Steal Deal offen. Er ist auch der einzige, der nur 2 Battles hat, Yyonne, Mark und die Fantas schicken mindesten 3 Battles auf die The Voice of Germany – Bühne. Das “Mindestens” fügen wir deshalb ein, weil bei insgesamt 6 Talenten von ProSieben vorher nicht angegeben wurde, mit wem sie sich bei The Voice of Germany am 30. November 2017 gesanglich messen oder vergleichen lassen müssen. Wir haben diese unten pro Team zusammengefasst. Weil immer 2 aus einem Team kommen, werden die wohl auch miteinander singen.

Battles,Talente und Songs The Voice of Germany am 30.11.2017

Nun wie sonst bei uns auch, welche Talente bei The Voice of Germany am 30.11.2017 dabei sind und mit wem und welche Songs sie singen werden. Wie immer ergänzen wir während der Show, wer es in die Sing offs schafft und wer ausscheidet. Wer das bisher schon geschafft oder wen es getroffen hat, könnt Ihr in den anderen Artikeln in unserem Stichwort The Voice of Germany nachlesen.

Wir sortieren die Talente und Battles wie stets nach Teams. In welcher Reihenfolge die dann in der Show auf ProSieben zu sehen sein werden, wissen wir nicht.

Team Samu – Battles The Voice of Germany am 30.11.2017

Im Team Samu singen heute in der Show:

Petra Wydler und Chris Bertl singen gemeinsam das Lied „Dein ist mein ganzes Herz“ von Heinz Rudolf Kunze.

Dae-On Jung und Georgia Loui singen miteinander den Song „Don´t Stop Believing“ von Journey.

Team Yvonne – Battles The Voice of Germany am 30.11.2017

Im Team Yvonne singen heute in der Show:

Patrizia Gasser und Frederic Lipgens singen gemeinsam den Song „Ain´t No Mountain High Enough“ von Marvin Gaye ft. Tammi Terrell

Julien Alexander Blank und Jimmy Risch singen zusammen das Lied „Durch den Monsun“ von Tokio Hotel in der englischen Remix-Version (Monsoon).

Gregor Hägele (Foto ganz oben) singt vermutlich mit Jonny Mahoro und Jakob Ude. Bei beiden Talenten war nicht angegeben, mit oder gegen wen sie singen, aber das hier ist das logische Battle, das sich im Team Yvonne ergibt. Welchen Titel sie singen,wissen wir auch nicht.

Team Fantas – Battles The Voice of Germany am 30.11.2017

Im Team Fantas singen heute in der Show:

Jade Pearl Baker singt mit Friederike Bayer von Lana del Rey den Song „Video Games“.

Anna Heimrath, Benjamin Hartmann und Barbara Padron Hernandez singen gemeinsam den Titel „FourFive Seconds“ von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney.

Doris Mete singt wahrscheinlich mit Dzenan Buldic. Es war bei diesen Talenten nicht zu erfahren, mit wem sie singen. Dieses Battle ergibt sich jedoch im Team Fantas.

Team Mark – Battles The Voice of Germany am 30.11.2017

Im Team Mark singen heute in der Show:

Jan Hasanov und Amin Afify singen zusammen von Charlie Puth den Song „Attention“.

Alexander und Silke Mohnfeld als Duo singen gemeinsam mit Marie-Claude Rubin den Titel „Everything Has Changed“ von Taylor Swift ft. Ed Sheeran.

Tasha Gonser singt vermutlich mit Dajana Günther gemeinsam. Auch bei diesen beiden Talenten war vorher nicht angegeben, wer ihr Battle-Partner ist und welchen Song sie singen. Das ist aber die Paarung, die wir vermuten, weil beide aus dem Team Mark sind.

