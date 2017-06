The Voice of Germany 2017 – Letzte Tickets für Blind Auditions

The Voice of Germany 2017 beginnt zwar erst im Herbst 2017, aber jetzt muss man Tickets für die Blind Auditions kaufen! Die TVoG 2017 Blind Auditions werden nämlich jetzt im Juli 2017 schon aufgezeichnet. Es gibt auch gar nicht mehr Tickets für alle Termine der TVoG-Aufzeichnungen, aber doch noch genug für jene, die daran Interesse haben. Und mit 10-15 € sind die Tickets für The Voice of Germany auch recht preiswert.

Die neuen Coaches von TVoG 2017 sind, wer es noch nicht gelesen hat, neu Mark Forster und wie gehabt Samu Haber, Yvonne Catterfeld sowie Michi Beck und Smudo von den Fanta4. Die Moderatoren sind wieder Lena Gercke und Thore Schölermann.

Die Aufzeichnungen der Blind Auditions sind im Zeitraum 2.-7. Juli 2017. Da immer wieder Tickets verkauft werden und wir nicht wissen, wann Sie den Artikel lesen, wissen wir natürlich auch nicht, für welche der Shows es noch Karten gibt. Grundsätzlich aber gibt es solches Shows, die schon um 12.45 Uhr beginnen und dann gibt es noch solche, die erst um 17.45 Uhr beginnen. Es gibt also jeden Tag 2 Aufzeichnungen.

Bedenken Sie bitte auch, dass im Fernsehen immer nur die Zusammenschnitte zu sehen sind. Die Aufzeichnungen sind also vom Ablauf her nicht so dicht und es gibt produktionsbedingte Unterbrechungen zwischen den Darbietungen der TVoG-Kandidaten und der Meinungen der TVoG-Coaches dazu. Aber sicher ist das ja auch einmal ganz interessant, eine solche TV-Produktion mitzuerleben, Leuten wie Lena Gercke, Samu Haber, Yvonne Catterfeld sowie Michi Beck und Smudo einmal bei der Arbeit zuzusehen.

Die Aufzeichnungen finden in Berlin statt, in den Adlershofer TV-Studios gleich hinterm S-Bahnhof Adlershof. Die genaue Bezeichnung ist “Studio Berlin Adlershof“, Am Studio 20 in 12489 Berlin. sie können das dort aber nicht verfehlen und wenn Sie einmal auf dem Gelände sind, können Sie zur Not ja auch fragen. Zur Sicherheit sei es auch erwähnt, dass ProSieben-Sat.1 die TV-Sender sind, die The Voice of Germany ausstrahlen.

Außerdem der wichtige Hinweis: Wer dabei sein möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein!

Wenn Sie nun Tickets für die Blind Auditions von TVoG 2017 kaufen möchten, müssen Sie hier klicken. Dort können Sie sich einen der Termine aussuchen und werden weiter geführt…

