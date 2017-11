The Voice of Germany 2017 am 19.11.2017, 1. Battles, alle Paare, Songs

Alle Talente in den Battles bei TVoG 2017 am 19.11.2017

Bei The Voice of Germany 2017 am Sonntag, den 19.11.2017 auf Sat.1 sind die ersten Battles. Hier alle Talente in der Sendung, die Paarungen in den 9 Battles und die Songs, die gesungen werden. Dabei sind bei TVoG am 19.11.2017 Benedikt Köster, Chiara Tahnee Lütje, David Blair, Felix Harer, Jonas Oberstaller, Juan Geck, Luzie Juckenberg, Mary-Anne Bröllochs, Max Christoph Niemeyer, Meike Hammerschmidt, Melvin Vardouniotis, Michael Russ, Patrick „Paddy“ Strobel, Robin Portman und Selina Edbauer.

Was sind die Battles bei The Voice of Germany? Wie funktionieren die Battles? Beginnend bei TVoG am 19.11.2017 treten die Talente innerhalb der Teams in 4 Sendungen gegeneinander an. Wer in einem Battle gegeneinander singt, haben die Coaches entschieden. Meist sind es 2 Kandidaten mit gewissen Ähnlichkeiten oder Gemeinsamkeiten, die gegeneinander singen. Manchmal auch 3 Talente pro Battle.

Nach jedem Battle entscheidet der Coach eines jeden Teams, wer eine Runde weiter kommt und später noch einmal in den s.g. Sing offs singen darf. So werden aus derzeit 19 bzw. 20 Talenten pro Team noch ca.10, die übrig bleiben.

Eine Besonderheit war bisher immer der s.g. Steal Deal. Das heißt, jeder Coach kann einen Kandidaten aus einem anderen Team in sein Team aufnehmen, wenn der dort ausgeschieden wäre wegen der Entscheidung des ursprünglichen Coaches. Das geht aber nur einmal während der 4 Battle-Sendungen bei TVoG. Sicher wird es den Steal Deal bei The Voice of Germany 2017 auch geben.

Update: Ausgeschieden bei TVoG am 19.11.2017 sind: Mary-Anne Bröllochs und Chiara Tahnee Lütje (Team Samu), Felix Harer und Jonas Oberstaller (Team Mark), Max Christoph Niemeyer und Paddy Patrick Strobel (Team Fanta), David Blair (Team Yvonne)

In die Sings offs weiter gekommen sind:

im Team Samu – Selina Edbauer

im Team Mark – Benedikt Köstler, Michael Russ, Robin Portman (Steal Deal von Yvonne)

im Team Yvonne – Juan Geck, Melvin Vardouniotis

im Team Fanta – Luzie Juckenburg, Meike Hammerschmidt

Battles-Kandidaten bei TVoG am 19.11.2017

Talente der Battles im Team Mark am 19.11.2017

Im Team Mark treten heute gegeneinander an:

Felix Harer gegen Benedikt Köstler mit dem Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen – weiter Benedikt Köstler

Jonas Oberstaller gegen Michael Russ mit dem Song „Galway Girl“ von Ed Sheeran

Talente der Battles im Team Fanta am 19.11.2017

Im Team Fanta treten heute gegeneinander an:

Patrick „Paddy“ Strobel gegen Meike Hammerschmidt mit dem Song „Smooth Criminal“ von Michael Jackson in der Version von Alien Ant Farm

Luzie Juckenburg gegen Max Christoph Niemeyer mit dem Song „Life On Mars“ von David Bowie

Talente der Battles im Team Yvonne am 19.11.2017

Im Team Yvonne treten heute gegeneinander an:

Juan Geck gegen Robin Portman mit dem Song „No More Drama“ von Mary J Blige – beide weiter, Robin im Steal Deal, siehe oben

gegen Robin Portman mit dem Song „No More Drama“ von Mary J Blige – Robin im Steal Deal, siehe oben David Blair gegen Melvin Vardouniotis mit dem Song „Imagine“ von John Lennon

Talente der Battles im Team Samu am 19.11.2017

Im Team Samu treten heute gegeneinander an:

Mary-Anne Bröllochs gegen Selina Edbauer und Chiara Tahnee Lütje mit dem „Fighter“ von Christina Aguilera – weiter ist Selina

Salsango berichtet wieder über TVoG 2017. Die Artikel sammeln wir unter dem Stichwort The Voice of Germany. Dort finden Sie auch Artikel über einige vergangene Staffeln.

Mehr solche Meldungen finden Sie auch unter Casting Shows oder allgemeiner in unserer Kategorie TV-Shows.