The Voice of Germany am 23.11.2017 – 2. Battles alle Talente, Songs

2. Runde Battles The Voice of Germany 2017 am 23.11.2017 auf ProSieben. Wie immer stellen wir alle Talente in der Sendung, die Paarungen in den 10 oder 11 Battles vor und die Songs, die gesungen werden. Fast alle, denn diesmal hält sich ProSieben bei 2 Talenten zurück – sowohl wer die Gegnerin ist, als auch welche Lieder gesungen werden.

Insgesamt dabei bei The Voice of Germany am 23.11.2017 sind Alexander Babacan, BB Thomaz Carina Chère, Christine Heitz, Helen Leahey, Janina Beyerlein, Katy Winter, Linda Helterhoff, Luana Eschment, Maria Giuseppina Cammisa, Mark Schlumberger, Marlin Williford, Mars, Meike Ehnert, Melisa Toprakci, Miguel Fialho, Nanette Foh, Natia Todua, Philip Piller, Semion Bazavlouk, Stefanie Nerpel, Tina Naderer.

Im Team Yvonne hat bei BB Thomaz und bei Melisa Toprakci offen gelassen, wer der Battle-Partner ist. Auch zum Lied schweigt man sich aus. Das soll”spannend” sein. Möglichkeiten gibt es mehrere: Beide singen gegeneinander, beide singen allein – was den Charakter der Battles bei The Voice of Germany etwas ad absurdum stellen würde – oder es gibt eine dritte Variante…

Zur Erinnerung: Auch bei The Voice of Germany 2017 am 23. November 2017 singen in einem Battle immer 2 oder 3 Kandidaten aus einem Team jeweils gemeinsam ein Lied. Hinterher entscheidet der Coach des jeweiligen Teams, wer eine Runde weiter kommt. Das ausgeschiedene Talent können sich die anderen Coaches im s.g. “Steal Deal” noch holen – und dann kann der Kandidat doch bei The Voice of Germany 2017 weiter machen.

Wer weiter kommt und wer ausscheidet, ergänzen wir sonst immer hier an dieser Stelle live. Diesmal, bei TVoG am 23.11.2017 geht das erst nach der Show oder vielleicht sogar erst am Morgen danach. Wir bitten aus Termingründen um Euer Verständnis…

Talente in den Battles bei TVoG am 23.11.2017

Battles im Team Yvonne bei TVoG am 23.11.2017

Wie oben erwähnt, ist das im Team Yvonne offen für:

Melisa Toprakci und

und BB Thomaz außerdem

außerdem außerdem singt Tina Naderer gegen Alexander Babacan und Linda Helterhoff das Lied „HEY“ von Andreas Bourani

Battles im Team Samu bei TVoG am 23.11.2017

Im Team Samu singen heute:

Janina Beyerlein gegen Mars den Song „Where The Wild Roses Grow“ von Kylie Minogue und Nick Cave

gegen den Song „Where The Wild Roses Grow“ Kylie Minogue und Nick Cave Carina Chère gegen Marlin Williford und Meike Ehnert das Lied „Take On Me“ von a-ha

gegen und das Lied „Take On Me“ von a-ha Natia Todua gegen Nanette Foh den Titel „Blurred Lines“ von Robin Thicke

Battles im Team Mark bei TVoG am 23.11.2017

Im Team Mark singen heute:

Maria Giuseppina Cammisa gegen Luana Eschment das Lied „Blaue Augen“ von Ideal

gegen das Lied „Blaue Augen“ von Ideal Katy Winter gegen Miguel Fialho den Song „Back To You“ von Louis Tomlinson ft. Bebe Rexha and Digital Farm Animals

Battles im Team Fanta bei TVoG am 23.11.2017

Im Team Fanta singen heute:

Christine Heitz gegen Semion Bazavlouk den Titel „Faith“ von Stevie Wonder ft. Ariana Grande aus dem Film “Sing”

gegen den Titel „Faith“ von Stevie Wonder ft. Ariana Grande aus dem Film “Sing” Philip Piller gegen Helen Leahey den Song „Tear Drop“ von Massive Attack

gegen den Song „Tear Drop“ von Massive Attack Mark Schlumberger gegen Stefanie Nerpel das Lied „Augenbling“ von Seeed

Salsango berichtet wieder über TVoG 2017. Die Artikel sammeln wir unter dem Stichwort The Voice of Germany. Dort finden Sie auch Artikel über einige vergangene Staffeln.

Mehr solche Meldungen finden Sie auch unter Casting Shows oder allgemeiner in unserer Kategorie TV-Shows.