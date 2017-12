Wer kommt weiter ins Halbfinale TVoG 2017 und wer singt welche Songs in den Sing offs The Voice of Germany am 7.12.2017?

The Voice of Germany 2016 am 7.12.2017 zeigt die 2. Runde der Sing offs, diesmal im Team Fanta und im Team Yvonne. Wer singt bei TVoG am 7. Dezember 2017 welche Lieder? Welche Talente sind überhaupt noch dabei in den beiden Teams? Wer schafft es auf die Hot Seats und kommt dann ins Halbfinale The Voice of Germany 2017?

Hier bei Salsango versuchen wir wieder alle wichtigen Infos zur Sendung The Voice of Germany 2016 am 7.12.2017 zusammen zu tragen. Ihr findet hier alle Talente in den Sing offs im Team Fanta und im Team Yvonne, alle Songs am Donnerstagabend und dann während bzw. nach der Show auch die Ergebnisse, also wer weiter gekommen und wer ausgeschieden ist.

Bevor wir die Talente vorstellen, zur Erinnerung oder für alle, die nicht so oft The Voice of Germany schauen, noch kurz

Wie die Sing offs bei TVoG 2017 funktionieren

In den Sing offs bei The Voice of Germany am 7.12.2017 singen die aus den Battles verbliebenen jeweils 10 Talente im Team Fanta und im Team Yvonne jeweils einen Song. Nach jedem Kandidaten entscheiden die Fantas und Yvonne – jeder für sein Team – wer sich auf einen der 3 “Hot Seats” setzen darf.

Sind alle Sessel besetzt, schicken die Coaches das Talent, das eben gesungen hat, entweder nach hause oder entscheiden, wer einen Hot Seat für das neue Talent räumen muss – und dann folglich doch noch aus The Voice of Germany 2017 ausscheidet. Die 3 Talente pro Team, die nach den Sing offs noch auf einem der Hot Seats sitzen, sind weiter und singen am kommenden Sonntag im Halbfinale von The Voice of Germany 2017 wieder um ein Weiterkommen kämpfen dürfen.

Demi Lovato und Beth Ditto als prominente Coaches bei TVoG am 7.12.2017

Jedes Team hatte zuvor je einen weiteren prominenten Coach, Yvonne Catterfeld Demi Lovato und die Fantas Beth Ditto. Die geben den Talenten Tipps und ihre Erfahrungen für die Interpretation der neuen Songs weiter. Ausschnitte aus den Coachings werden jeweils zur Einstimmung gezeigt.

Talente Team Yvonne Sing offs TVoG am 7.12.2017

Im Team Yvonne treten diese Talente in den Sings offs bei TVoG 2017 an (wer ausscheidet und wer weiter kommt, aktualisieren wir während oder nach der Show hier an dieser Stelle). Die Reihenfolge der Kandidaten ist alphabetisch, die Fotos kommen dann in der gleichen Reihenfolge darunter:

BB Thomaz aus Düsseldorf ist 33 Jahre alt und singt von Beyonce den Song “Listen”

aus Düsseldorf ist 33 Jahre alt und singt von Beyonce den Song “Listen” Christine Heitz aus Mertzig ist 20 Jahre alt und singt den Song “Love so soft” von Kelly Clarkson

aus Mertzig ist 20 Jahre alt und singt den Song “Love so soft” von Kelly Clarkson Frederic Lipgens aus Gaaden ist 19 Jahre alt und singt den Titel “Too Close” von Alex Care

aus Gaaden ist 19 Jahre alt und singt den Titel “Too Close” von Alex Care Gregor Hägele aus Stuttgart ist 17 Jahre alt und singt von Ed Sheeran den Song “The A Team”

aus Stuttgart ist 17 Jahre alt und singt von Ed Sheeran den Song “The A Team” Johannes Pinter aus Schattendorf ist 19 Jahre alt und singt den Titel “All I Askes” von Adele

aus Schattendorf ist 19 Jahre alt und singt den Titel “All I Askes” von Adele Juan Geck aus Mannheim ist 25 jahre at und singt von Shawn Mendes den Song “Mercy”

aus Mannheim ist 25 jahre at und singt von Shawn Mendes den Song “Mercy” Julien Alexander Blank aus Essen ist 20 Jahre alt und singt von Green Day “Basket Case”

aus Essen ist 20 Jahre alt und singt von Green Day “Basket Case” Melvin Vardouniotis aus Hamburg ist 16 Jahre alt und singt “Thinking ’bout you” von Dua Lipa

aus Hamburg ist 16 Jahre alt und singt “Thinking ’bout you” von Dua Lipa Sebastiàn Millepied auch Garching ist 18 Jahre alt und sing von Sam Smith “Too good at goodbyes”

auch Garching ist 18 Jahre alt und sing von Sam Smith “Too good at goodbyes” Tina Naderer aus Wien ist 21 Jahre alt und singt das Lied “Keine Religion” von Joy Denalane

Talente Team Fanta Sing offs TVoG am 7.12.2017

Im Team Fanta singen folgende in den Sing Offs von The Voice of Germany 2017. Wer weiter kommt und wer ausscheidet, aktualisieren wir später gleich hier. Die Reihenfolge der Kandidaten ist wieder alphabetisch:

Anna Heimrath aus Graz ist 20 Jahre alt und singt den Titel “Fix you” von Coldplay

aus Graz ist 20 Jahre alt und singt den Titel “Fix you” von Coldplay Dzenan Buldic aus Kempten,23 Jahre alt singt das Lied “So wie Du bist” von Mo Trip ft. Lary

aus Kempten,23 Jahre alt singt das Lied “So wie Du bist” von Mo Trip ft. Lary Jade Pearl Baker aus Berlin ist 22 Jahre alt und singt von Paloma Faith “Only love can hurt like this”

aus Berlin ist 22 Jahre alt und singt von Paloma Faith “Only love can hurt like this” Kim Friehs aus Unna ist 23 Jahre alt und singt von Joris das Lied “Herz über Kopf”

aus Unna ist 23 Jahre alt und singt von Joris das Lied “Herz über Kopf” Luzie Juckenburg aus Potsdam, 20 Jahre alt, singt von Idina Menzel den Song “Defying Gravity”

Meike Hammerschmidt aus Salzgitter, 27 Jahre alt, singt “Standing in the way of control” von Gossip

aus Salzgitter, 27 Jahre alt, singt “Standing in the way of control” von Gossip Melisa Toprakci aus Neuss, 20 Jahre alt, singt den Song “Dangerous Woman” von Ariana Grande

aus Neuss, 20 Jahre alt, singt den Song “Dangerous Woman” von Ariana Grande Philip Piller aus Wien,22 Jahre alt, singt von Keane den Titel “somewhere only we know”

aus Wien,22 Jahre alt, singt von Keane den Titel “somewhere only we know” Semion Bazavlouk aus Berlin, 33 Jahre alt, singt den Song “All on my mind” von Anderson East

aus Berlin, 33 Jahre alt, singt den Song “All on my mind” von Anderson East Stefanie Nerpel aus Mannheim ist 39 Jahre alt und singt von Pink den Song “Dear Mr. President”

