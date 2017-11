U2 – Neues Album “Songs of Experience” – ein Musik-Tipp

Wenn eine Band wie U2 ein neues Album veröffentlicht, “Songs of Experience” heißt es, müssen wir darauf hinweisen – auch wenn wir das ganze Album noch gar nicht gehört haben. U2 gehören zu den wenigen Superstars unserer Zeit, die wirklich welche sind – eine der erfolgreichsten Bands überhaupt, unter den Top 20 (aus der etliche auch nicht mehr aktiv sind). Mindestens eine Generation Musik-Fans ist von U2 entscheidend geprägt. Und wenn U2 so weiter macht, können Sie neben einer 2. auch noch eine 3. Generation prägen.

Das Zeug dazu hat auch das neue Album “Songs of Experience”. Immerhin 5 von 12 Songs hatte U2 aus dem Album schon im Vorfeld veröffentlicht. Und die sind feinste musikalische Kost! Keine Häppchen-Küche mit 5 Sternen…

Ehrliche, kraftvolle, ideenreiche Rockmusik mit 5 Sternen! Es macht so viel Spaß, den Verstärker aufzudrehen! Ein Urteil von einem, der nie ein großer Fan von U2 war! Deshalb gibt es von uns den Musik-Tipp!

“Songs Of Experience” ist das 13. Studio-Album von U2. Inspiriert vom der Gedichte-Sammlung “Songs Of Innocence and Experience” von William Blake (aus dem 18. Jahrhundert) ist es der logische Nachfolger oder die Fortsetzung des letzten Albums “Songs Of Innocence”. Brendan Kennelly hatte Bono geraten: “Schreib, als ob du tot wärst” und laut Universal Music ist… “Das Ergebnis … eine Sammlung von Songs in Form persönlicher Briefe an Orte und Personen, die einen besonderen Platz im Herzen des Sängers haben: Familie, Freunde, Fans und er selbst.”

Das sicher ungewöhnlich Cover zeigt Eli Hewson (Sohn von Bono) und Sian Evans (Tochter von Gitarrist “The Edge”).

Es gibt das neue U2-Album in 2 Varianten: Die “normale” CD kostet nur 12,99 € und hat alle 13 Songs. Hier geht es zu diesem Album bei amazon. Außerdem gibt es noch die “Deluxe Edition” mit 17 Songs, mindestens 2 davon sind nur andere Versionen der Original-Songs. Diese CD kostet 20,99 €.

Und dann geht es etwas durcheinander. Der mp3-Download (10,99 €) hat auch nur 13 Songs, also wie die “normale” CD. Die Vinyl-Schallplatte hat 16 Songs und kostet 29,99 €. Das findet Ihr hier bei amazon. Wer amazon music hat, kann die Songs auch streamen.

Mehr aktuelle Musik-Infos findet Ihr in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder allgemeiner unter Unterhaltung.