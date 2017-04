Foto: Sascha Wernicke – Vertigo Berlin Wincent Weiss Album Irgendwas gegen die Stille veröffentlicht –Foto: Sascha Wernicke – Vertigo Berlin

Wincent Weiss hat schon 2 Mal die deutsche Pop-Welt ordentlich geschüttelt. Gelingt ihm das auch mit seinem Debüt-Album “Irgendwas gegen die Stille”? Vor 2 Jahren sang Wincent Weiss den Song “Unter meiner Haut ” von Elif in der Version von “Gestört aber Geil” und war damit erfolgreicher als das wunderschöne Original. Es soll in dieser Version der meist gestreamte Song damals gewesen sein. Im letzten Jahr kam Wincent Weiss mit dem Lied “Musik sein” und präsentierte damit eine ganz andere Seite von sich.

In dieser Richtung ist auch das ganze Album “Irgendwas gegen die Stille” von Wincent Weiss gehalten. Das ist nichts für die Party oder erst für die Zeit, wenn es schon wieder hell wird und alle eigentlich besser nach hause gehen sollten. Doch gerade diese Zeit ist doch oft die intensivste… Auch sonst: Wer über sich und das Leben, über Beziehungen aller Art sinnieren, nur seinen Gedanken nachhängen oder ein Buch lesen möchte, findet mit diesem Album von Wincent Weiss einen guten Soundtrack für solche Stunden!

Wer das Album in anderen Situationen hört, nicht gerade empfänglich für emotionale Momente ist, wird es vermutlich erst einmal wieder weg legen. Erst einmal! Wir haben alle diese Momente, in denen wir froh sind, wenn uns die Musik einmal entführt in ihre eigene Welt, uns ihre Geschichten erzählt oder uns an eigene erinnert. Dann kann man sich an Wincent Weiss erinnern.

Hört man einzelne Songs aus diesem Album, sei es im Radio -oder bei Casting Shows werden sie immer wieder zu hören sein-, ist das etwas ganz anderes. Dann ist man sicher froh über den Moment des Innehaltens oder über das große Gefühl, das Wincent Weiss bzw. seine Songs in der Lage sind, zu transportieren.

So hat jede Zeit ihre Lieder und jede Generation ihre musikalischen Helden. Wie weit Wincent Weiss es gelingt, sich nachhaltig wirksam in die Herzen nicht nur seiner glühenden Fans zu singen, muss man abwarten. Ein guter Anfang aber ist mit dem Album “Irgendwas gegen die Stille” gemacht. Wünschen wir ihm alles Gute dafür!

Es gibt das Album “Irgendwas gegen die Stille” von Wincent Weiss als CD für angenehm bescheidene 12,99 €, als mp3-Download für 9,19 € und wer amazon music hat, kann das ganze Album ohne zusätzliche Kosten hören. Viel Spaß dabei! Der Link vorn führt zu allen Varianten.

