Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 10.04.2017

Elif kündigt neues Album Doppelleben an

Elif ist für mich eine der glaubwürdigsten und besten jungen Sängerinnen, die wir haben! Nun kommt im Mai 2017 das neue Album “Doppelleben” heraus. 2 Titel daraus sind schon öffentlich und sie bestätigen mich in meiner Ansicht und Vorfreude auf das neue Album. Der Titel-Song “Doppelleben” und “Fort Knox” sind schon zu hören und zu haben – 2 der insgesamt 14 neuen Lieder von Elif auf diesem Album.

So viele junge Frauen haben wir in diesem Genre ja gar nicht, das man auch nicht eindeutig beschreiben kann. Popmusik mit einem kräftigen Schuss Singer/Songwriter? Oder anders herum? Vielleicht ist die Einordnung etwas für Leute die sich theoretisch damit beschäftigen… Für mich zählt, dass mir die Musik von Elif gefällt – auch, weil ich ihren Gesang sehr glaubwürdig finde. Wer etwa fände sich nicht wenigstens ein Stück in einem Lied wie “Doppelleben” wieder? (siehe Video unten)

Den Gesang von Elif erkenne ich nach wenigen Tönen – während mir bei manchen der vielen junge Männer, die sich in einer irgendwie vergleichbaren Musikrichtung tummeln, oft schon der Name schon wieder entfallen ist, bevor das Album überhaupt zu Ende ist. Das ist natürlich zugespitzt formuliert! Es gibt auch da gute!

Ich mag von Elif den kräftigen und dennoch verletzlichen Klang, die prägnant tiefe und dennoch sehr weibliche Stimme – genauso wie ihre Musik und die Texte. Das “Gesamtpaket” stimmt hier für meinen Geschmack, spricht mich an.

So, genug der Lobhudelei, es soll ja auch noch etwas für eine Rezension übrig bleiben, die dann im Mai 2017 geschrieben werden kann, wenn das neue Album “Doppelleben” von Elif im Handel erscheint.

Es gibt das Album “Doppelleben” von Elif schon zur Vorbestellung für 17,99 € als Audio CD oder für 21,99 € als Vinyl-Schallplatte. Der mp3-Download kostet 9,29 €. Wenn man so die erstn beiden Songs jetzt schon kauft, bezahlt man erstmal nur die und den Rest dann, wenn am 26.5.2017 das Album erscheint. Wer amazon music hat, kann die Songs jetzt schon ohne zusätzliche Kosten hören. Über den Link vorn erreicht Ihr alle Varianten.

