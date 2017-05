Elif live – Konzert-Tour 2017 zum neuen Album

Elif Konzerte 2017 – Foto: (c) Christoph Köstlin

Elif gibt 2017 wieder einige Konzerte anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums “Doppelleben”, das am 26.Mai 2017 erscheint. Die Live-Konzerte von Elif sind dann aber erst Ende September und im Oktober 2017. Nur 5 Konzerte stehen derzeit auf dem Tour-Plan von Elif 2017. Gut vorstellbar, dass da noch das eine oder andere Konzert dazu kommt. Vielleicht haben ja nach Veröffentlichung des neuen Albums “Doppelleben” noch ein paar Veranstalter Lust auf Elif. Derzeit stehen für nur Leipzig, Stuttgart, Köln, Essen, Hamburg und Berlin Konzert-Termine an.

Die Tickets für die Elif-Konzerte kosten einheitlich knapp 25 €. Die Konzerte beginnen auch alle einheitlich um 20.00 Uhr. Elif verspricht “eine emotionale Reise und nimmt ihr Publikum mit in ihr Inneres, ihre Gedankenwelt“. Das glaubt man, auch ohne das neue Album “Doppelleben” von Elif schon gehört zu haben. Sie sagt: „Die meisten Menschen trauen sich nicht, auszusprechen, was sie denken und fühlen. Jeder redet um den heißen Brei. Mir liegt es am Herzen, die Dinge so zu sagen, wie sie sind.“

30. September 2017 in Leipzig im Werk 2

01. Oktober 2017 in Stuttgart im Universum

03. Oktober 2017 in Köln im Stadtgarten

04. Oktober 2017 in Essen in der Zeche Carl

05. Oktober 2017 in Hamburg im Stage Club und

06. Oktober 2017 in Berlin im Lido

Das neue Album gibt es ab 26.5.2017 und kann über amazon music als CD oder als Download und vermutlich auch im Streaming gehört werden. Wir haben einen ersten Artikel dazu geschrieben –Elif kündigt neues Album “Doppelleben” an– und werden nach Erscheinen einen Rezension dazu veröffentlichen.

Elif 2017 – Foto: (c) Christoph Köstlin

