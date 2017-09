Andrea Berg und ihre Jubiläums-CD “25 Jahre Abenteuer Leben”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.09.2017

Wenn Andrea Berg eine neue CD veröffentlicht, kann man die als Schlager-Fan eigentlich immer unbesehen kaufen. So auch das Album zum Bühne-Jubiläum von Andrea Berg “25 Jahre Abenteuer Leben”.

Andrea Berg ist längst eine Ikone des Deutschen Schlagers und darf, muss in einem Atemzug mit den anderen Großen des Genres genannt werden, die noch aktiv sind oder auch denen, die nicht mehr auftreten oder leider schon gar nicht mehr unter uns weilen. Dabei begann Andrea Berg ihre Karriere als Schlagersängerin, als es um das Genre alles andere als rosig aussah. Vor 25 Jahren stand der Deutsche Schlager vor einem langen Ritt durch ein Tal der Tränen – auch wenn man das derzeit beim boomenden Geschäft der Branche kaum noch erinnern oder glauben mag.

Andrea Berg ist sich und ihrer Art des Schlagers in dieser Zeit immer treu geblieben – und hat schon viele großartige Erfolge feiern können. Einige ihrer Hits gehören fix zum kollektiven Schlager-Gedächtnis und wenn sie gespielt werden, wird auch getanzt, mitgesungen oder gefeiert.

Das kann man jetzt auf der Jubiläums-CD “25 Jahre Abenteuer Leben” auch hören, denn Andrea Berg hat die Fans mitbestimmen lassen, welche ihrer Lieder auf die CD sollen. Nur ein Titel ist neu, “Ja, ich will” und damit stellt sie erneut ihre Professionalität unter Beweis, denn damit ist sie in aller Munde und auch in unseren Salsango Schlager-Charts vertreten. Sie können dort übrigens für Andrea Berg abstimmen, wenn Sie die Sängerin unterstützen möchten.

Die erste CD enthält allseits bekannte Lieder, teils neu aufgenommen, wie ihre Evergreens “Du hast mich tausendmal belogen” oder ihr erster Hit “Kilimandscharo“, andere sind neu abgemischt und modernisiert (25 Jahre Remix) oder – durchaus nicht selbstverständlich bei Andrea Berg – in einer Orchester-Version aufgenommen worden. Ein Hit reiht sich an den anderen und die Mischung ist den Fans, die aus 100 Andrea-Berg-Liedern wählen durften, gut gelungen!

Übrigens und nebenbei: Platz 1 ging an „Du hast mich tausendmal belogen“, vor „Ich werde lächeln wenn du gehst“ und „Kilimandscharo“, Platz 5 an “Sternenträumer”.

Auf der 2. CD geht es erst einmal so weiter, dann folgen aber bald einige Akustik-Versionen. Und dann gibt es noch einen 55 Minuten langen Andrea Berg Hitmix! Erwähnen muss man hier wohl auch den bisher unveröffentlichten Titel „Ich werde nie wieder weinen“. Der ist nicht neu, ist im Gegenteil der allererste Song, den Andrea Berg eingesungen – aber eben nie veröffentlicht hat.

Übrigens und nebenbei 2: Ab 16. Oktober 2017 geht Andrea Berg auf ihre neue Konzert-Tournee “Hautnah 2017“. Dei Details dazu lesen Sie bitte in diesem Artikel nach: Andrea Berg – Hautnah-Konzerte 2017.

Das Album “25 Jahre Abenteuer Leben” von Andrea Berg gibt es in verschiedenen Versionen. Für welche Sie sich entscheiden mögen, hängt sicher von allerlei Umständen ab. empfehlen können wir Ihnen das Album in jedem Fall: Es gibt das “Standard Album” – ohne den Hitmix! -, dann das Ganze mit Hitmix im mp3-Download oder auch im Stream bei amazon music. Der Link führt Sie zu allen Versionen.

Außerdem gibt es noch eine “Premium Edition” als CD mit Hitmix (also 3 CDs) und eine limitierte Fan-Box mit zusätzlich noch einem Kalender für 2018,Postkarten usw. usf.. Dafür gibt es einen Extra-Link zu amazon.

Mehr Nachrichten über die Schlagersängerin finden Sie in dem Stichwort Andrea Berg.