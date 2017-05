Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 3.05.2017

Bachelorette 2017 – 7 neue Folgen ab 14. Juni 2017 – Foto: RTL – Arya Shirazi

Die Bachelorette ist wieder da. Mit der Bachelorette 2017 schickt RTL eine neue Staffel der Dating-Show ins TV. Am 14. Juni 2017 geht es los. Damit soll uns die sonst manchmal triste Fernsehzeit im Sommer 2017 versüßt werden. Wie bei der Schwester-Sendung Bachelor buhlen hier viele Kandidaten um die Bachelorette 2017. Diese junge Frau -wer das ist, wissen wir noch nicht- lernt ihre Kavaliere in gemeinsamen Gruppen-Dates oder auch Einzel-Dates kennen. Sendung für Sendung müssen dann Bachelorette-Kandidaten ausscheiden, bis am Ende nur noch der eine, der Traumprinz, übrig ist.

Wie gewohnt wird RTL das Ganze zelebrieren. Wir werden die Bachelorette-Kandidaten 2017 kennen lernen, mit kurzen Biografien und Fotos und ganz bestimmt auch wieder Strandfotos oder welchen am Pool, damit wir uns ein “umfassendes” Bild der flirtwilligen jungen Männer machen können. “Flirten bis der Arzt kommt” verspricht RTL in seiner Ankündigung der Bachelorette 2017. Die neue Staffel soll “selbstbewusster und frecher sein, und mehr Sexappeal” haben, als jede zuvor. Da sind wir ganz gespannt!

Natürlich sind die Herren ganz verschieden, größer oder kleiner, haben Berufe und Hobbys aller Art. Attraktiv und gut gebaut werden sie alle sein, auch wenn das jede TV-Zuschauerin je nach Geschmack anders beurteilen wird. Charakterlich werden wir vom Draufgänger bis zum eher schüchternen jungen Mann auch alles dabei haben.

“Die Bachelorette 2017” ist nun schon die 4. Staffel dieser TV-Reihe. Die letzte war in Sachen Partnervermittlung auch ganz erfolgreich. Eine ganze Weile waren sich Anna Hofbauer und Marvin Albrecht aus der letzten Staffel ein Paar, sind inzwischen aber getrennt.

Am Mittwoch, den 14. Juni 2017 um 20.15 Uhr beginnt die Bachelorette 2017. 7 Folgen der TV-Show sind insgesamt angekündigt, die dann ganz bestimmt jeweils mittwochs um 20.15 Uhr laufen. Die erste Folge am 14.6.2017 dauert 2 Stunden. Ob die Folgen danach nur eine Stunde oder auch jeweils als Doppelfolge ausgestrahlt werden, wissen wir noch nicht.

Warten wir also geduldig, bis wir die Bachelorette-Kandidaten 2017 vorgestellt bekommen und irgendwann kurz vor der Beginn der neuen Staffel werden wir dann auch erfahren, wer die neue Bachelorette 2017 ist. Wir bleiben natürlich an diesem Thema dran!

