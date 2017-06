Bachelorette 2017 am 14.6.2017 – ene, mene, muh und raus bist du

Eine Frau und 20 Männer in Marbella auf der Suche nach der Liebe

Bevor die Bachelorette am 14.6.2017 ihre Wahl trifft, wem Jessica eine Rose gibt und wer ausscheiden muss, sollte sie noch weiter zählreimen: Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst wie alt du bist… 20 Kerle und nach ein paar Stunden muss Jessica Paszka, die Bachelorette 2017 am Mittwoch, den 14. Juni 2017 schon entscheiden, wen sie nicht näher kennenlernen will. Das ist bitter für die ausgeschiedenen Kandidaten, denn welcher Mann lässt sich schon gern -quasi- kampflos aus der Arena schicken. Eine Niederlage ist das sicher nicht, aber besonders gut für’s Ego der ausgeschiedenen Bachelor-Kandidaten sicher auch nicht.

Aber vorher steht bei der Bachelorette 2017 am 14.6.2017 erstmal das große Kennenlernen in Marbella in Spanien (Andalusien) an, wo die Bachelorette-Villa steht. Kreischalarm wie beim Vorfahren der Mädels beim Bachelor dürfen wir sicher nicht erwarten (oder doch?), aber im Prinzip läuft es bei der Bachelorette genau so ab. Jessica steht auf dem roten Teppich vor ihrer Villa und paarweise kommen die Kandidaten vorgefahren, dürfen ihren Diener und hoffentlich auf sich aufmerksam machen. Das gelingt mindestens Kandidat Niklas, der gleich mal auf Körperkontakt setzt. Wer weiß schließlich, wann man wieder dazu kommt, an Jessica Hand anzulegen… Ach nein, es ist ja anders herum!

Vorher beziehen die Herren noch ihr Haus mit Meerblick an der Costa del Sol in der Provinz Malaga, in der Marbella liegt. Einige von ihnen werden jetzt ein paar Tage dort wohnen und darauf warten, dass die Bachelorette zu ihnen spricht. Gewehr bei Fuß werden sie stramm stehen, wenn Jessica kommt oder zum Gruppen-Date oder sogar Einzel-Date ruft – und dabei vor allem im Sinn haben, es ihr recht zu machen.

Dabei bevorzugen sie ganz unterschiedliche Strategien. Gerade in der Bachelorette-Sendung am 14. Juni 2016, dem ersten Tag des Kennenlernens kommt es schließlich darauf an, gleich einen ersten guten Eindruck auf Jessica zu machen. Domenico wähnt sich gar im Krieg – und übertreibt damit wohl typisch italienisch etwas. Marco hat keine Zweifel, dass seine Chancen gut stehen bei der Bachelorette. Und Alexander soll gleich am ersten Abend über die Stränge schlagen? Nun, wir werden erleben, was sich hinter dieser geheimnisvollen Ankündigung versteckt.

Die neue Traumfrau der Herren hatten wir bereits vorgestellt, genauso wie die Bachelorette-Kandidaten selbst.

