Bachelorette 2017 am 21.6.2017: Speed Dating und wer ausscheidet

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 21.06.2017

Wenn die Bachelorette am 21.6.2017 bestimmt, welche Kandidaten ausgeschieden sind, hat sie turbulente Tage hinter sich. Jessica Paszka, die Bachelorette 2017, wird am Mittwoch, den 21. Juni 2017 den Kandidaten das erste Mal auf den Zahn fühlen. Im Speed Dating müssen sich 10 Bachelorette-Kandidaten beweisen und einem winkt ein romantischer Abend mit Jessica. Das wissen die Herren jedoch nicht und die Wahl, die Jessica trifft, sorgt auch für Diskussionen in der Villa der Kandidaten – spätestens, als es immer später wird.

Es soll sogar ein unmoralisches Angebot geben: “Würdest Du mit mir die Nacht verbringen?”. Welcher Kandidat diese Frage gestellt bekommt und wie er sie beantwortet, sehen wir bei der Bachelorette am 21.6.2017. Kaum vorstellbar, dass der hypothetischen Frage von Jessica schon so früh in der Staffel Bachelorette 2017 auch Taten folgen. Aber für Diskussionsstoff unter den Kandidaten ist auf alle Fälle gesorgt…

Überhaupt soll wohl die Erotik nicht zu kurz kommen bei der Bachelorette 2017. Das nächste Date von Jessica und ihren Männern steht unter dem Motto “50 Shades of Grey“. Gar zu sündig wird es wohl nicht werden, aber 4 Kandidaten müssen Farbe bekennen… und Manuel weicht sie dabei aus dem Gesicht, denn dem Date auf einer Segelyacht ist er nicht gewachsen. Nicht wegen der Fragen, es schaukelt zu sehr. Während dessen kegelt sich ein Kandidat in der Villa (vermutlich) selbst aus dem Rennen.

In der “Nacht der Rosen” dürfen dann wieder alle buhlen, battlen und sich duellieren. Domenico entschiedet sich für ein heißes Tänzchen… Für welche 14 Männer wird sich Jessica entscheiden und wer wird bei der Bachelorette am 21.6.2017 ausscheiden? 3 Kandidaten müssen wieder gehen… Wer genau, erfahrt Ihr nach der Sendung im Update gleich hier!

Die neue Traumfrau der Herren hatten wir bereits vorgestellt, genauso wie die Bachelorette-Kandidaten selbst. Schaut dafür bitte in diese Artikel:

Die Fotos sind von RTL. Es soll diese Verlinkung gelegt sein: Alle Infos zu “Die Bachelorette” im Special bei RTL.de.

Alle Artikel zum Thema findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette oder eben speziell nur zu dieser Show unter Bachelorette 2017. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unseren Kategorien TV-Shows oder noch allgemeiner unter Unterhaltung.