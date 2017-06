Bachelorette 2017 am 28.6.2017 – Ole! Erste Leidenschaft

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 28.06.2017

Die Bachelorette 2017 hat es am 28. Juni 2017 mal wieder nicht leicht. Erste Leidenschaft flammt auf und Jessica kommt einem Kandidaten näher. Das kann den anderen gar nicht recht sein, doch turteln zumindest einige Bachelorette-Kandidaten in der Zwischenzeit mit der Gärtnerin in der Männer-Villa. Ein großes Geheimnis? Wir werden sehen…

Bevor es bei der Bachelorette am 28.6.2017 in der Nacht der Rosen ernst wird und wieder einige Kandidaten ausscheiden müssen, geht es für Andre, René, Domenico, Lukasz, Michi und Sebastian erstmal zum Flamenco-Grundkurs für Männer. Auch Jessica hat sich hübsch gemacht, während ihre Männer nicht immer so eine gute Figur machen… Sebastian darf dann noch mit Jessica zum romantischen Einzel-Date.

Dann darf Johannes zum Einzel-Date mit Jessica, Ferrari und Golf-Kurs. Kaum zu glauben, dass dieser platte Männerspaß eine Frau wie Jessica wirklich beeindruckt. Doch: Kommt es hier zum ersten Kuss bei Die Bachelorette 2017?

Während Jessica und Johannes kuscheln und turteln, kommt dann auch die “ominöse” Gärtnerin zum Zug und verdreht den anderen Kandidaten den Kopf. Zufall oder von der Bachelorette-Redaktion organisierte Überraschung?

Dafür dürfen sich dann bei der Bachelorette am 28.6.2017 noch einige Kandidaten abreagieren und müssen im sportlich zeigen, was sie drauf haben oder ob die schönen, zur Schau gestellten, Muskeln nur Schein sind. Das sorgt nicht nur für gute Laune in der Männer-WG.

Andere Kandidaten verzweifeln dagegen fast, weil sie (wieder) nicht zum Zug kamen. Kein Flamenco, kein Bootcamp, kein Einzel-Date. Ist das schon das Aus für diese Bachelorette-Kandidaten am 28.6.2017 oder weiß Jessica, dass diese Kandidaten gar nicht ausscheiden sollen und musste nur anderen mehr auf den Zahn fühlen und hat nächste Woche mehr mit ihnen vor?

Die Nacht der Rosen bei der Bachelorette am 28.6.2017 wird es weisen, wer ausgeschieden ist und wer bleiben darf. Vorher gibt es natürlich noch einige Einzel-Gespräche und ein paar Enthüllungen – mindestens 4, wenn wir uns nicht verzählt haben.

