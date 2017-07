Bachelorette 26.7.2017 – Finale für Jessica, Bachelorette 2017

Wer bekommt die letzte Rose von Bachelorette Jessica?

Zur Bachelorette am 26. Juli 2017 wird sich Jessica entscheiden, wer die letzte Rose bekommt. Doch vorher geht es noch zu 3 Dreamdates, mit David auf Safari in Südafrika, mit Niklas in der Wüste und mit Johannes auf Mauritius beim Tauchen. Niklas wird wieder den Frauenversteher geben und Jessica in der Sendung Bachelorette am 26.7.2017 einen Brief überreichen. Dabei hatten wir doch schon gewähnt, so ein Traumtyp ist Niklas gar nicht. An der Oberfläche vielleicht…

Einer der 3 Kandidaten wird bei der Bachelorette am 26.7.2017 als erster keine Rose bekommen, ausscheiden, und das Quartett in der vorletzten Nacht der Rosen zum Trio machen. Das ist sicher nicht nur eine sehr eigenartige, sondern bestimmt auch tragische Situation, die weh tut. Aber, die Männer haben sich das ja selbst so ausgesucht. Man muss ja nicht unbedingt bei der Bachelorette mitmachen. Vom Bachelor wissen wir aber auch, dass hier oft verletzte Gefühle die Oberhand gewinnen.

Noch schlimmer wird es für den Kandidaten, der bei der Bachelorette am 26.7.2017 als letzter keine Rose bekommt. Vor dem großen und emotionsgeladenen Finale der Bachelorette 2017 lernen die beiden verbliebenen Kandidaten noch Beata und Dariusz, die Eltern kennen und müssen sich einer kritischen Begutachtung und eben solchen Fragen stellen.

Und dann ist es endlich so weit: Jessica vergibt ihre letzte Rose in der Staffel Bachelorette 2017. Noch einmal gilt es für Jessica am 26.7.2017, ein Herz zu brechen. Wünschen wir Ihr, dass sie die richtige Wahl trifft!

Wir werden das hier ergänzen, gleich nach der Sendung Finale Bachelorette am 26.7.2017.

Jessica und alle Bachelorette-Kandidaten hatten wir bereits ausführlich vorgestellt. Schaut dafür bitte in diese Artikel:

Die Fotos sind von RTL. Es soll diese Verlinkung gelegt sein: Alle Infos zu “Die Bachelorette” im Special bei RTL.de.

Alle Artikel zum Thema findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette oder eben speziell nur zu dieser Show unter Bachelorette 2017. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unseren Kategorien TV-Shows oder noch allgemeiner unter Unterhaltung.