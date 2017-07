Bachelorette am 12.7.2017 – Eine Frau und 4 Kandidaten-Paare

Vor der Bachelorette am 12. Juli 2017 sind noch 8 Kandidaten im Rennen, die man für Jessica in 4 Paare einteilen könnte. RTL hat allerdings den großen Vorteil, dass sie den Ausgang der Bachelorette 2017 schon kennen und wissen, für wen sich Jessica am Ende entschieden hat. Wir bekommen nur Bilder, Ausschnitte in der Sendung und begleitend, wie hier im Artikel zu sehen. Zeigt uns RTL, was wir sehen sollen oder wollen? Werden wir auch mal auf den Holzweg geschickt? Welche Bachelorette-Kandidaten haben wirklich eine Chance, Jessica zu erobern?

Geht man nach den Ausschnitten, die wir in den Bachelorette-Sendungen sehen, und den Fotos, die wir geliefert bekommen, sind einerseits Johannes und Sebastian ganz vorn – andererseits David und Niklas. Einzel-Dates und heiße Szenen – naja, eher weniger als mehr. Die “Underdogs” mit Chancen, die man nicht so recht einschätzen kann, sind Arnold und Andre. Beide interessant, aber noch so recht zum Zug gekommen bei Jessica. Und dann sind da noch Domenico und Marco, die beim momentanen Stand der Dinge keine Chance zu haben scheinen und die ersten Kandidaten, die am 12.7.2017 ausscheiden könnten.

“Könnten”, wer weiß das schon.

David und Niklas haben Jessica von Beginn der Bachelorette 2017 an das Gefühl gegeben, die Richtige zu sein. Beide haben sich eindeutig bekannt. Doch, kann man so Jessica erobern? Gegen Niklas spricht auch, dass Jessica irgendwann mal erwähnt hat, dass sie eigentlich Männer mit Haaren favorisiert. David dagegen hat viel Interessantes und Sympathisches – und das Rampenlicht ist ihm nicht fremd. 1:0 für David.

Über äußerliche Attraktivität müssen wir hier sonst nicht spekulieren, denn jeder der Bachelorette-Kandidaten wird seine Fans haben.

Folgt man der Literatur, ist es eher die Art von Johannes, zu der sich Frauen hingezogen fühlen. Großes Selbstbewusstsein und eine gute Portion… na, Sie wissen schon – längst der Einzige im Männer-Camp mit solcher Tendenz. Für Johannes spricht zudem, das man ihn sich gut in einem öffentlichen Leben vorstellen kann, das Jessica ja führt. Eher negativ ist seine Kumpanei mit den Bro’s im der Männer-WG. Als er ohne Not vom Kuss erzählte, hat er das Vertrauen von Jessica und ein Tabu gebrochen. Hingezogen scheint sich Jessica zu Sebastian zu fühlen, hinter dessen robuster Fassade aber eine ganze Portion Unsicherheit zu stecken scheint – eher unattraktiv. Aber, Sebastian hat auch noch manches Verborgene und Geheimnisvolle – eher attraktiv. Unentschieden.

Bei Arnold und Andre kann man derzeit kaum eine Prognose abgeben. Zu viele unbekannte Faktoren. Bachelorette Jessica scheint beide Kandidaten attraktiv zu finden, aber so richtig zueinander gefunden haben sie auch noch nicht. Also eher Kandidaten für das Ausscheiden am 12.7.2017? Oder passiert hier noch Entscheidendes? Oder ist Jessica sich schon sicher, beide näher kennenlernen zu wollen und stellt sie deshalb nicht auf die Probe? Keine Ahnung… Eigentlich 0:2, aber dennoch ein Unentschieden wegen der Ungewissheit…

Für Domenico und Marco stehen die Chancen auf ein Weiterkommen eher schlecht und wenn sie am 12. Juli 2017 eine Rose von Jessica bekommen, ist derzeit nicht anzunehmen, dass sie es bis ins Finale schaffen oder gar den “Pokal” davon tragen. Deutlich 0:2.

Bei der Bachelorette am 12.7.2017 darf David nochmal zum Date und anschließend mit Jessica die Nacht verbringen… Auch Johannes darf Jessica noch einmal näher kommen. Und sonst noch ein Kandidat? Und wer wird am Ende wirklich eine Rose bekommen, unabhängig von unserer “Hobby-Date-Doktor-Analyse” und wer scheidet aus? Wir werden es hier berichten!

