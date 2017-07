Bachelorette am 19.7.2017 – David, Domenico, Johannes, Niklas, Sebastian – wer scheidet aus?

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 19.07.2017

Große Hoffnungen und zerplatzte Träume bei der Bachelorette 2017

Um die Bachelorette am 19. Juli 2017 kämpfen noch David, Domenico, Johannes, Niklas und Sebastian. Zwei Kandidaten müssen ausscheiden am 19.7.2017. Es gibt auch 2 Mal die Nacht der Rosen am 19.7.2017. Da ist man doch echt gespannt, welchen Familien und Eltern sich Bachelorette Jessica vorstellt und wenn Sie dann ins Finale nächste Woche mitnimmt.

Alle 5 Kandidaten haben erst ein gemeinsames Date auf einem Rummelplatz – mit allem, was dazu gehört. Dabei gibt es trotzdem Gelegenheit zur Zweisamkeit und David wird Jessica endlich erzählen, was er den Jungs in der Männervilla von seiner Nacht mit Jessica tatsächlich erzählt hat. Bei der letzten Nacht der Rosen war Jessica doch sehr verunsichert und verspannt, nach ihrer Nacht mit David. Jeder kann sich selbst seinen Teil dazu denken…

Dann müssen die 5 Kandidaten noch ein Brautkleid für Jessica auswählen. Damit will Jessica prüfen, wie gut die Kandidaten sie schon kennen. Naja… Da kann doch einiges daneben gehen… Zum Beispiel eine Hochzeit im Anzug ohne Socken? Da müssen wohl einige, die sich sehr sicher wähnen, am guten Geschmack noch arbeiten…

Ein “Hochzeits-Foto” gibt es auch noch. Wenn das mal kein böses Omen ist! Für einen Kandidaten geht es auf alle Fälle schief, denn anschließend wird das erste Mal bei der Bachelorette am 19. Juli 2017 aussortiert und ein Kandidat muss ausscheiden.

Anschließend geht es zurück nach Deutschland und Jessica trifft 4 Bachelorette-Kandidaten zu hause, bei ihnen zu hause. Zeit für ein paar Streicheleinheiten wird sicher auch bleiben. Danach muss wieder einer die Segel streichen – bevor es dann nächste Woche in die Dream-Dates geht und Jessica ihre vorläufig letzte TV-Entscheidung trifft.

Und schon eine Idee? Inoffizielle “Wetten” und Tipps werden hier gern entgegen genommen.

Der Einzige, der sehr realistisch mit der Situation umgeht, ist Domenico. Alle anderen machen sich zur Recht oder zu Unrecht, das wissen wir ja noch nicht, große Hoffnungen…

Wie es dann wird, wer weiter kommt und wer ausgeschieden ist, berichten wir wie immer dann gleich hier!

