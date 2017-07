Bachelorette am 5.7.2017 auf Tuchfühlung im Dampfbad mit Sebastian

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 5.07.2017

Bachelorette Jessica geht am 5. Juli 2017 zwar nicht auf’s Ganze, aber immerhin auf mehr als nur Tuchfühlung im Dampfbad mit Sebastian. Der smarte Personal-Trainer Sebastian “hat alles gesehen”, meint die Bachelorette 2017 Jessica.

Das ist vielleicht etwas übertrieben oder für die TV-Zuschauer zu viel versprechend formuliert, aber immerhin in Badeanzug und Badehose treten sich Jessica und Sebastian in der Bachelorette-Sendung am 5.7.2017 im Dampfbad gegenüber.

Passiert zwischen Jessica und dem gut aussehenden Sebastian mehr als nur ein gemeinsames Bad und eine Massage? Abwarten…

Zuvor düst Jessica mit einigen Kandidaten im Strand-Buggy durch den Sand und kippt wieder damit um, wie es Jessica schon beim Bachelor vor 3 Jahren passierte. Doch kommen alle im Großen und Ganzen mit dem Schrecken davon. Der Begriff “Unfall” ist also sachlich vollkommen korrekt, aber es muss sich niemand Sorgen machen.

Es passiert sogar noch ein 2. Unfall bei der Bachelorette am 5.7.2017. Beim zweiten Gruppen-Date geht es zum Canyoning, was Jessica wegen ihrer Höhenangst viel Überwindung kostet und zum nächsten Schreckmoment unter den Kandidaten führt, als Jessica den Halt verliert.

In der Nacht der Rosen am 5. Juli 2017 soll es dann nicht nur spannend werden, wer heute bei der Bachelorette ausscheiden muss, sondern es soll auch zu unerwarteten Entscheidungen kommen. Na, davon gab es ja schon ein paar…

Vor der Sendung noch dabei sind Andre, Arnold, Basti, David, Domenico, Johannes, Marco, Michi, Niklas und Sebastian.

Wer dann tatsächlich bei der Bachelorette am 5.7.2017 ausgeschieden ist, ergänzen wir hier nach der Sendung.

Jessica selbst hatten wir bereits vorgestellt, wie alle Bachelorette-Kandidaten. Schaut dafür bitte in diese Artikel:

Die Fotos sind von RTL. Es soll diese Verlinkung gelegt sein: Alle Infos zu “Die Bachelorette” im Special bei RTL.de.

Alle Artikel zum Thema findet Ihr bei uns unter dem Stichwort Bachelor – Bachelorette oder eben speziell nur zu dieser Show unter Bachelorette 2017. Mehr solcher Artikel ganz allgemein findet ihr immer in unseren Kategorien TV-Shows oder noch allgemeiner unter Unterhaltung.