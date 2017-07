Berlin tanzt im Sommer 2017 Salsa, Tango, Bachata, Discofox, Swing

Im Sommer 2017 tanzen in Berlin nicht nur Sonnenstrahlen. Tanzabende open air, Partys, Tanzkurse, Workshops – Salsa, Tango, Bachata, Discofox, Swing. Ob Schnuppertanzkurs, Wochenend-Workshop oder ganze Intensiv-Wochen – für jeden Tänzer und Tanz-Interessierten vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen hat Berlin etwas zu bieten.

Im Sommer 2017 wieder zu den üblichen Lokalen und Tanzschulen neu hinzu gekommen ist als Tanzgelegenheit die “Mall of Berlin”. Wie im letzten Jahr schon beginnen die Tanzabende jeweils mit einem Schnuppertanzkurs – werktags täglich um 18.00 Uhr und am Samstag um 16.00 Uhr. Anschließend ist freies Tanzen. So richtig als “Party” mag man die Tanzfläche in der Mall of Berlin ja nicht Bezeichnen, aber sie wird oft eifrig genutzt. Viele Tänzer brauchen keine “Höhle” zum Feiern. Aber Achtung, wenn die Mall schließt, ist Feuerabend, also regelmäßig um 21.00 Uhr. Die Tage sind wie folgt belegt:

montags Discofox

dienstags Swing

mittwochs Bachata

donnerstags Tango Argentino

freitags Standard und Latein

samstags Salsa

Die Mall of Berlin ist nur ein paar Schritte vom Potzdamer Platz entfernt. Vorn ein Kartenlink. Getanzt wird im Atrium zwischen den beiden “Flügeln”, in denen eingekauft werden kann.

Ansonsten lockt ja schon länger die Strandbar am Bodemuseum Tänzer und Gäste der Stadt, open air das Tanzbein zu schwingen. Auch hier Salsa, Tango, Swing, Standard und Latein. Dazu haben wir eigene Artikel geschrieben: siehe z.B. Berlin Tanzen Open Air 2017 Strandbar Bodemuseum an der Spree.

Tanzkurse, Workshops und regelmäßige Partys haben wir aktualisiert auf unseren Seiten

Fast alle Tanzschulen in Berlin machen nicht etwa Sommerferien, sondern besondere Angebote für Berliner und Gäste der Stadt, tanzen zu lernen!