Carla Bruni : “Enjoy The Silence” vom neuen Album “French Touch”

Carla Bruni hat den ersten Song “Enjoy The Silence” von ihrem Album “French Touch” veröffentlicht. Der Song und das Video dazu machen Lust auf das neue Carla-Bruni-Album, das aber erst im Herbst 2017, nämlich am 6. Oktober 2017 erscheinen soll.

Den Song “Enjoy The Silence” selbst kennen sicher viele von Depeche Mode. Die Cover-Version von Carla Bruni ist aber ganz anders – sehr viel ruhiger, ohne das Original zu verleugnen, und mit der typisch gebrochenen Stimme von Carla Bruni auch etwas Besonderes. Sicher so in dieser interessant für einige Tänzer…

Carla Bruni kennen sicher die meisten von uns, mindestens den älteren Lesern wird der Name ein feststehender Begriff sein. Einst Super-Model, schon lange Musikerin und Songwriterin, Musikerin, sogar französische First Lady war Carla Bruni.

Das neue Album “French Touch” soll mal ganz puristisch sein, mal sehr aufwändig arrangiert – alles Songs, mit denen Carla Bruni besondere Momente verbindet – so ist es im Presse-Text zu lesen. Ob nun daraus folgt, dass alles Cover-Versionen sein werden, wissen wir nicht. Mindestens noch einige werden aber wohl dabei sein. Und in englischer Sprache sollen alle Songs sein, was fast ein bisschen schade ist… Produziert hat das Album der 16-fache Grammy-Gewinner und kanadische Produzenten und Komponist David Foster, der auch schon mit Celine Dion und Michael Bublé gearbeitet hat. 16 Grammys holt man sich schließlich nicht einfach mal so ab…

“French Touch” ist schon das 5. Album, das Carla Bruni seit 2002 veröffentlicht. Ihr Debüt-Album damals war “Quelqu’un m’a dit”, dem 2007 “No Promises”, 2008 “Comme si de rien n’était” und 2013 “Little French Songs” folgten. Seit damals hat Carla Bruni über 3.000.000 Tonträger davon verkauft. Nach ihrer schon sehr erfolgreichen Model-Karriere sicher ein beachtliches Ergebnis.

Hier das Video der Vorauskopplung “Enjoy The Silence”. Den Song bekommen Sie hier bei amazon. Das neue Album kann man derzeit noch nicht bestellen (Stand Angang Juni 2017):

