Chris Stapleton: Neue Country-CD “From A Room Vol. 1” veröffentlicht

Country-Sänger Chris Stapleton veröffentlicht sein 2. Country-Album “From A Room: Volume 1” und landet prompt wieder auf Platz 1 der Country-Charts. Dort war Chris Stapleton in den letzten 2 Jahren lange mit seinem letzten Album schon. Nun nimmt er derzeit gleich mal Platz 1 mit dem Album “From A Room Volume 1” und Platz 2 mit seinem Debüt-Album “Traveller” ein.

Um Chris Stapleton kommt man derzeit also nicht herum, wenn man über neue Country Music spricht. Das wundert eigentlich auch nicht, denn seine Musik steht ganz in der Tradition der guten, alten Country-Musik, des Blues und des Südstaaten-Rock und ist trotzdem modern. Ein Abdriften in Richtung Pop, wie das heute auch in der Country-Musik schon fast üblich ist, hört man hier kaum oder nur ganz sanft, so dass man es kaum bemerkt.

Die äußeren Zutaten stimmen zudem und weisen schon deutlich in Richtung der Musik, die Chris Stapleton macht. Ein “alter, gebrauchter” Cowboyhut mit Südstaaten-Attitüde und einem Rausche-Bart, der einem wächst, wenn man in den Wäldern, auf den Feldern und den Weiten des amerikanischen Kontinents unterwegs ist. Dabei ist Chris Stapleton das nicht – oder zumindest nur zu ausgedehnten Konzert-Touren, wie derzeit in den USA.

Außerdem schreibt Chris Stapleton Songs für viele andere US-Stars – in einer Produktivität, die man hierzulande kaum kennt. Hier geht es übrigens zu unserem Artikel über das letzte Album “Traveller”.

Was dem neuen Album fehlt, ist der überraschende Moment und manchmal wünscht man sich auch ein bisschen die Geschwindigkeit und Expressivität. Vielleicht hat er sich das ja für Vol. 2 aufgehoben? Vielleicht auch Geschmackssache? Manchmal hat man Hören den Eindruck, Du wirst als Zuhörer nicht wirklich gebraucht. Da macht einer sein Ding und Du nimmst es – oder lässt es. Keine Reise, auf die Dich Chris Stapleton diesmal mitnimmt, mehr eine Momentaufnahme.

Das neue Album “From A Room: Volume 1” von Chris Stapleton gibt es bei uns als CD für 16,99 € oder als Vinyl-Schallplatte für 25,99 € – das ist angesichts von 32,5 Minuten Spielzeit ganz schön happig. Der Download kostet versöhnliche 8,49 e und wer amazon music sein eigen nennt, kann das ganze Album im Streaming ohne zusätzliche Kosten hören. Der Link vorn führt zu allen Varianten des Albums.

