Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017 – Songs, wer tanzt was?

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 15.09.2017

Wer tanzt was bei Dance Dance Dance 2017 am 15. September 2017, nach welchem Lied? Das erfahren Sie hier samt der Punkte der Dance Dance Dance Jury vergibt. Natürlich auch nach der TV-Show, welche prominenten Kandidaten ausscheiden müssen bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017.

Am ehesten in Gefahr bzgl. des Ausscheidens sind Christine Neubauer – Gedeon Burkhard sowie Aminata Sanogo und Marc Eggers. Beide Pärchen trennen nur 1,5 Punkte. Zum nächsten Duo sind es dann aber gleich 3 bzw. 4,5 Punkte. Das sind Mirja du Mont – Jo Weil. Unter diesen 3 Paarungen müsste es sich eigentlich entscheiden, wer ausscheidet. “Wackel-Kandidaten” sind vielleicht auch noch Suzan und David Odonkor, aber da müsste schon viel schief gehen, wenn es dieses Paar erwischen sollte. Die anderen Promis sollten relativ sicher sein.

Das ist die Theorie, aber bekanntlich die Praxis das Kriterium der Wahrheit. Warten wir es also ab, wer dann wirklich ausscheiden muss bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017. Es entscheiden übrigens allein die Jur-Punkte, wer gehen muss, nicht das Publikum…

Vorn werden vermutlich wieder Bahar Kizil und Sandy Mölling abräumen. Zudem hat Bahar Kizil den Solo-Tanz von diesem Duo und war in der letzen Woche die stärkere Tänzerin von den beiden. Ob sie diesen Eindruck bestätigen kann? Insgesamt wird das Paar es aber schwer haben, die Punkte-Zahl noch einmal zu toppen, denn, gibt es nochmal 30 Punkte für den gemeinsamen Tanz?

Aber bei Luca Hänni und Prince Damien darf man mit mehr Punkten rechnen als in der ersten Show von Dance Dance Dance 2017 letzte Woche, denn hier hat auch der vielleicht stärkere Tänzer den Solo-Tanz, nämlich Luca Hänni.

Wenn Sie sich die Songs bzw. Tänze unten ansehen, werden wir uns ganz bestimmt auf einige gute Tänze freuen können. Hoffen wir, dass die weniger guten immer noch gut genug sind, um uns Freude zu bereiten. Wir wünschen schon mal viel Spaß und morgen früh meldet sich dann wie immer unser Autor Karsten Heimberger mit den gesammelten Eindrücken und Kommentaren zur Sendung.

Jury-Punkte bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Die Punkte der Dance Dance Dance – Jury (Cale Kalay, Ruth Moschner und DJ Bobo) für die Tanz-Duos und Tänzer bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017 ergänzen wir während der Show.

Tänze und Songs bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Team-Tänze bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Die Teams tanzen gemeinsam bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017 nach folgenden Songs

Aminata Sanogo und Marc Eggers tanzen nach dem Lied „Remember The Time“ von Michael Jackson

Bahar Kizil – Sandy Mölling tanzen nach dem Lied „Me Against The Music“ von Britney Spears ft. Madonna

Christine Neubauer – Gedeon Burkhard tanzen nach dem Titel „El Tango de Roxanne“ von Ewan McGregor, José Feliciano und Jacek Koman aus dem Film Moulin Rouge (Original The Police)

Luca Hänni und Prince Damien tanzen nach dem Titel „What Do You Mean“ von Justin Bieber

Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider tanzen nach dem Song „We’ve Got It Goin On“ von den Backstreet Boys

Mirja du Mont – Jo Weil tanzen nach dem Song „Love Is In The Air“ von John Paul Young von 1977

Suzan und David Odonkor tanzen nach dem Song „Chained To The Rhythm“ von Katy Perry

Solo-Tänze bei Dance Dance Dance 2017 am 15.9.2017

Außerdem tanzen folgende Kandidaten nach diesen Songs ihre Solo-Tänze am 15.9.2017:

Aminata Sanogo tanzt nach dem Song „We Found Love“ von Rihanna

Andreas Bretschneider tanzt nach dem Song „Good Vibrations“ von Marky Mark

Bahar Kizil tanzt nach dem Titel „Rhythm Nation“ von Janet Jackson

David Odonkor tanzt nach dem Titel „All Night Long“ von Lionel Richie

Gedeon Burkhard tanzt nach dem Lied „Uptown Girl“ von Billy Joel

Jo Weil tanzt nach dem Lied „She Bangs“ von Ricky Martin

Luca Hänni tanzt nach dem Lied „Wrapped Up“ von Olly Murs

