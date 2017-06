Dance Dance Dance 2017: Jetzt Tickets kaufen

Für Dance Dance Dance 2017 kann man jetzt Tickets kaufen. Von der Tanz-Show Dance Dance Dance auf RTL wird es eine Fortsetzung geben. Das hatte Juror Cale Kalay schon in einer Talk-Show verraten – der offenbar wieder dabei ist. Jetzt jedoch kann man für die Aufzeichnungen von Dance Dance Dance Karten kaufen. Also wird Dance Dance Dance 2017 wieder im Herbst ausgestrahlt. Letztes Jahr begann die Tanz-Show im Fernsehen Anfang September. Das könnte 2017 wieder so sein, denn die Prozedur gleicht bisher der im letzten Jahr ziemlich exakt.

Neu ist bei Dance Dance Dance 2017, dass es wohl ein Paar oder 2 Tänzer mehr geben wird, denn angekündigt sind 14 Prominente. Im letzten Jahr waren es nur 12 Promis, die in 6 Paaren getanzt haben. Ob es dann auch eine Show mehr geben wird, ist zur Zeit jedoch noch nicht absehbar, denn wie im letzten Jahr gibt es erst einmal nur Tickets für 5 Shows Dance Dance Dance 2017. Das war im letzten Jahr genauso. Die Final-Tickets gab es dann erst später.

Klar ist inzwischen auch, dass Nazan Eckes und Jan Köppen wieder als Moderatoren von Dance Dance Dance 2017 dabei sein werden. Auch werden 3 Leute in der Jury sitzen. Cale Kalay ist wohl fix. Bei den anderen beiden Jury-Mitglieder haben wir noch keine Infos. Da wollen wir auch nicht raten.

Auch ansonsten wird vieles gleich bleiben bei Dance Dance Dance 2017. Es werden wieder Filme und Videos vertanzt. Das Bühnenbild wird erneut spektakulär sein und und und… Wer mag kann sich noch einmal zurücke erinnern und unter dem Stichwort Dance Dance Dance in unsere Artikel vom letzten Jahr schauen.

Die Tickets für Dance Dance Dance 2017 sind jetzt für die Shows am 12. Juli 2017, am 19. Juli 2017, am 26. Juli 2017, am 9. August 2017 und am 23. August 2017. Das ist jeweils mittwochs und Sie müssen immer schon um 16.15 Uhr da sein. Die Show wird aufgezeichnet in den MMC Studios im Coloneum Köln.

Die Tickets kosten ab 12 € und Einlass gibt es ab 16 Jahren. Tickets kaufen können Sie, wenn Sie hier klicken.

Welche Prominenten bei Dance Dance Dance 2017 dabei sein werden, ist offiziell noch nicht bekannt. RTL wird sich bestimmt bald offiziell dazu äußern und dann werden wir die Namen hier nachliefern und natürlich auch die Sende-Termine und alle Informationen sonst,die wir ergattern können.

