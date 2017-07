Dance Dance Dance 2017: Wer ist dabei? Paare und Jury

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 11.07.2017

Prominente Tänzer für Dance Dance Dance 2017 - Interessante Paarungen

Wer bei Dance Dance Dance 2017 tanzt und in der Jury sitzt, ist jetzt raus. Es beginnen nämlich die Aufzeichnungen für die Tanz-Show Dance Dance Dance, die RTL 2017 auch wieder ausstrahlt. Im letzten Jahr hatte Dance Dance Dance ja ganz hoffnungsvoll begonnen – durchaus überraschend…

In der Dance Dance Dance – Jury sitzen wieder Cale Kaley und DJ Bobo – beide bekannte Choreografen und Tänzer. In 2017 wird die Jury durch die Schauspielerin und Moderatorin Ruth Moschner ergänzt. Damit ist auch die Richtung in dieser Jury klar, falls die Tanz-Show weiter Gefallen bei den RTL-Zuschauern findet.

Das wird aber nicht nur von der Jury abhängen, sondern auch von den Prominenten, die als Paar bei Dance Dance Dance tanzen, aber nicht unbedingt ein Paar sein müssen. Einige Tanzpaare sind auch privat zusammen, andere sind vielleicht nur befreundet oder auch speziell für diese Tanz-Show zusammengestellt.

Gesendet wird Dance Dance Dance 2017 wieder ab September.

Promi-Teams sind bei Dance Dance Dance 2017

Wir haben übrigens das Foto oben sehr groß gelassen, auch wenn es Ihnen jetzt kleiner angezeigt wird. Sie können es anklicken, dann wird es größer dargestellt oder in einer besseren Auflösung und Sie können die Dance Dance Dance – Promis besser erkennen.

Andreas Bretschneider und Marcel Nguyen – beide sind Turner, Andreas Bretschneider ist 27 Jahre alt, Marcel Nguyen ist 29 Jahre alt

– beide sind Turner, Andreas Bretschneider ist 27 Jahre alt, Marcel Nguyen ist 29 Jahre alt Bahar Kizil und Sandy Mölling – beide Sängerinnen, Bahar Kizil ist 28 Jahre alt und war bei „Monrose“, Sandy Mölling ist 35 Jahre alt und war bei „No Angels“

– beide Sängerinnen, Bahar Kizil ist 28 Jahre alt und war bei „Monrose“, Sandy Mölling ist 35 Jahre alt und war bei „No Angels“ David Odonkor und Suzan Odonkor – Das Paar ist verheiratet, David Odonkor ist 33 Jahre alt und Fußball-Profi, Suzan Odokor ist 30 Jahre alt

– Das Paar ist verheiratet, David Odonkor ist 33 Jahre alt und Fußball-Profi, Suzan Odokor ist 30 Jahre alt Gedeon Burkhard und Christine Neubauer – beide Schauspieler, Gedeon Burkhard ist 47 Jahre alt. Christine Neubauer ist 54 Jahre alt

– beide Schauspieler, Gedeon Burkhard ist 47 Jahre alt. Christine Neubauer ist 54 Jahre alt Jo Weil und Mirja du Mont – Jo Weil ist 39 Jahre alt und Schauspieler, Mirja du Mont ist 41 Jahre alt und Moderatorin, Schauspielerin und Model

– Jo Weil ist 39 Jahre alt und Schauspieler, Mirja du Mont ist 41 Jahre alt und Moderatorin, Schauspielerin und Model Luca Hänni und Prince Damien – beide Sänger und DSDS-Gewinner, Luca Hänni ist 22 Jahre alt, Prince Damien ist 26 Jahre alt

– beide Sänger und DSDS-Gewinner, Luca Hänni ist 22 Jahre alt, Prince Damien ist 26 Jahre alt Marc Eggers und Aminata Sanogo – Marc Eggers ist 30 Jahre alt, Model und Schauspieler, Aminata Sanogo ist 22 Jahre alt und Model

Das sind doch durchaus interessante Paarungen, die einiges versprechen – vor allem und hoffentlich gute Tänze! Bei Dance Dance Dance werden ja bekannte Choreografien aus Filmen, Videos oder Musicals nachgetanzt und ein bisschen nach den tänzerischen Fähigkeiten und Möglichkeiten der Promis angereichert. Das Ganze wird begleitet von einer wirklich spektakulären Video-Kulisse und Licht-Show. Ein Paar nach dem anderen scheidet aus, bis zum Finale. Auf die Details von Dance Dance Dance 2017 gehen wir später noch einmal ein, weil es vielleicht auch einige Neuerungen gibt, die wir noch nicht kennen…

Moderatoren von Dance Dance Dance 2017 sind wieder -das war schon bekannt- Nazan Eckes und Jan Köppen.

Für Kurzentschlossene (Stand 11.7.2017): Es gibt übrigens noch Tickets für die Aufzeichnungen von Dance Dance Dance 2017 Dance Dance Dance 2017: Jetzt Tickets kaufen

