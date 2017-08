Dance Dance Dance 2017 Promis: Marc Eggers und Aminata Sanogo

Auch bei Dance Dance Dance 2017 als Promis dabei sind Marc Eggers und Aminata Sanogo. Nun ist das mit dem Begriff “prominent” so eine Sache. Wenn Sie Marc Eggers und Aminata Sanogo noch nicht kennen sollten, leben Sie keinesfalls hinterm Mond und müssen sich auch nicht verzweifelt die Haare raufen…

Dance Dance Dance 2017 ist sicher eine gute Gelegenheit, sie kennen zu lernen und für die Zwei eine, sich einem breiteren Publikum vorzustellen.

RTL gibt für Marc Eggers “Model und Schauspieler” an. Er selbst beschreibt sich als “Model und Breakdancer“. Beides wahr, aber in der Unterscheidung vielleicht ganz interessant. Als Breakdancer war Marc Eggers 2010 beim Supertalent dabei. Da kam er immerhin bis ins Halbfinale (siehe auch Artikel Das Supertalent Halbfinale Nr. 3 mit Tänzer Marc Eggers aus Hamburg und unnötigen Geschichten)

Aminata Sanogo ist ebenfalls Model und war mal bei Germany’s next Topmodel dabei. Das war 2013-2014 und sie belegte dort wohl Platz 4.

Auch wenn Aminata Sanogo und Marc Eggers bei Dance Dance Dance 2017 als Duo tanzen, privat sind sie wohl kein Paar. Nun kennen wir uns im Yellowpress-Bereich nicht so aus, aber wenn wir es richtig gelesen haben, ist Marc Eggers mit Gizem Emre („Fack ju Göhte“) liiert.

Marc Eggers und Aminata Sanogo sagen zu ihren Zielen bei Dance Dance Dance 2017: „Für uns ist es wichtig, Spaß zu haben und eine geile Show abzuliefern!“ Na, da freuen wir uns doch drauf!

Wer ist Marc Eggers – Promi-Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Marc Eggers ist 30 Jahre alt und wohnt in Berlin. Er wurde am 5. Oktober 1986 in Hamburg geboren. Mit dem Breakdance begann Marc Eggers mit 12 Jahren. Das hat er recht intensiv betrieben, hat auch Wettbewerbe getanzt und konnte mit der Breakdance-Crew „Reckless Bunch“ sogar eine Deutsche Meisterschaft im Breakdance gewinnen. Das war 2011. Inzwischen unterrichtet er auch als Tanzlehrer oder wirkt in Theater-Produktionen mit.

Zu seiner Model-Karriere ist uns nicht viel bekannt – was aber nicht unbedingt viel bedeuten muss. Auf seiner Webseite schreibt Marc Eggers selbst: “Innerhalb von nur kurzer Zeit hat er es geschafft sich in der Modelbranche einen Namen zu machen und zählt sehr viele große Firmen zu seinen Kunden” und ist “wegen seiner Stilsicherheit und seinem Gespür für Trends beliebt! Für die junge Generation gilt er als das Frisuren- und Style-Vorbild!” Nun gut.

Auch betreibt Marc Eggers einen Youtube-Kanal That’s M.E.. mit Tipps rund um Haare und Frisuren, Mode und Lifestyle. Wer Interesse hat, kann hier gleichmal reinschauen oder direkt zum Kanal klicken.

Wer ist Aminata Sanago – Promi-Kandidat bei Dance Dance Dance 2017

Aminata Sanogo ist 22 Jahre alt und wurde am 1. Dezember 1994 in Youpong (Elfenbeinküste) geboren. 12 Jahre später besucht Aminata Sanogo in Deutschland ihre Geschwister und bleibt gleich da. Sie lebt “im Bergischen Land”, schreibt RTL. Nach der Schule nimmt sie an der 9. Staffel von „Germanys Next Topmodel“ teil und wird Vierte. “Seit dem ist sie ein viel beschäftigtes, auch international erfolgreich arbeitendes, Fotomodell“, so RTL weiter.

Aminata Sanogo engagiert sich auch für ihre alte Heimat und schickt Hilfsgüter in die Elfenbeinküste, die dort von ihrer Mutter verteilt werden.

