Dance Dance Dance 2017 – Songs und Tänze am 8. September 2017

Die Tänze bei Dance Dance Dance am 8. September 2017, die neue Staffel Dance Dance Dance 2017 beginnt heute, offenbart die eine große Schwäche der Tanz-Show: Die Ausdrucksmöglichkeiten der Promi-Kandidaten sind begrenzt.

Die Titel selbst, die Interpreten oder die Art der Tänze, Songs bzw. Videos sind bekannt und wiederholen sich zum Teil aus der letzten Staffel Dance Dance Dance. Das ist kaum zu vermeiden: Britney Spears, Bruno Mars, Michael Jackson, Saturday Night Fever, Take That – um nur Beispiele zu nennen.

Nun ist es, wie es ist und davon lassen wir uns den Spaß an der 1. Show von Dance Dance Dance 2017 erst einmal nicht verderben. Jeder Promi-Kandidat soll seine Chance erhalten, wird sich selbst und seine Fähigkeiten in die Show einbringen und wir wollen auch nicht minutiös jeden Song in dieser Beziehung auf die Vergleichs-Waage legen.

Außerdem sind auch neue Songs dabei, z.B. “Ain’t Your Mama” von Jennifer Lopez, heute getanzt von Suzan Odonkor. Der Song ist ja gerade einmal ein gutes Jahr alt.

Am 8. September 2017 tanzen ab 20.15 Uhr auf RTL alle prominenten Duos einen Tanz, jeweils ein prominenter Kandidat noch einen Solo-Tanz zeigen – und niemand wird ausscheiden. Das ist gut und richtig so!

Natürlich wird die Jury, die bei Dance Dance Dance 2017 wieder aus Cale Kaley und DJ Bobo besteht und diesmal durch Ruth Moschner ergänzt wird, die Tänze bewerten. Aber es kommen alle eine Runde weiter. Moderatoren von Dance Dance Dance 2017 sind übrigens wieder Nazan Eckes und Jan Köppen – und, damit die Namen komplett sind:

Es tanzen folgende Promis: Aminata Sanogo und Marc Eggers, Bahar Kizil und Sandy Mölling, Christine Neubauer und Gedeon Burkhard, Luca Hänni und Prince Damien, Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider, Mirja du Mont und Jo Weil, Suzan und David Odonkor. Alle Paarungen bzw. Teams haben wir bereits vorgestellt. Sie finden die Artikel über die Duos in unserem Stichwort Dance Dance Dance 2017.

Jury-Punkte bei Dance Dance Dance am 8.9.2017

Die Punkte, die die Tänzer und Tanz-Duos bei Dance Dance Dance 2017 am 8.9.2017 von der Jury erhalten haben, ergänzen wir während bzw. nach der Show. Weil kein Paar ausscheidet, ist da ja auch nicht mehr als eine Standortbestimmung diesmal.

Wie wir die Sendung und die Tänze fanden, schreiben wir dann wie immer am Samstagmorgen…

Tänze und Songs bei Dance Dance Dance am 8.9.2017

Team-Tänze bei Dance Dance Dance am 8.9.2017

Die Teams tanzen gemeinsam bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 nach folgenden Songs

Aminata Sanogo und Marc Eggers tanzen nach dem Song “Rhythm of the Night” von DeBarge

Bahar Kizil – Sandy Mölling tanzen nach dem Song “Survivor” von Destiny’s Child

Christine Neubauer – Gedeon Burkhard tanzen nach dem Song “More Than A Woman” von den Bee Gees aus dem Film Saturday Night Fever

Luca Hänni und Prince Damien tanzen nach dem Song “24K Magic” von Bruno Mars

Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider tanzen nach dem Song “Relight My Fire” in der Fassung von Take That (Das Original stammt von Dan Hartman aus dem jahr 1979.)

Mirja du Mont – Jo Weil tanzen nach dem Song “Kids” von Robbie Williams und Kylie Minogue

Suzan und David Odonkor tanzen nach dem Song “Candyman” von Christina Aguilera

Solo-Tänze bei Dance Dance Dance am 8.9.2017

Außerdem tanzen folgende Kandidaten nach diesen Songs allein:

Christine Neubauer tanzt nach dem Song “All that Jazz” aus dem Film “Chicago” mit Catherine Zeta Jones

Marc Eggers tanzt nach dem Song “Pony” von Genuwine

Marcel Nguyen tanzt nach “Singin’ In The Rain” von Gene Kelly (Das Original erschien bereits 1929.)

Mirja du Mont tanzt nach dem Song “Murder On The Dancefloor” von Sophie Ellis-Bextor

Prince Damien tanzt nach dem Song “Billie Jean” von Michael Jackson

Sandy Mölling tanzt nach dem Song “Oops I Did It Again” von Britney Spears

Suzan Odonkor tanzt nach dem Song “Ain’t Your Mama” von Jennifer Lopez

