Dance Dance Dance am 8.9.2017: Zufrieden! Oder: Wie ich das sehe

Niemand ausgeschieden bei Dance Dance Dance am 8.9.2017, alle noch dabei

Ich hatte bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 Heidenspaß! Ich fand den Auftakt der neuen Staffel Dance Dance Dance 2017 gelungen! Besonders gefallen haben mir Bahar Kizil und Luca Hänni. Für Suzan Odonkor reicht als “Nachwuchs-Talent” hoffentlich die Zeit, die ihr bleibt, noch besser zu werden. Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider sind noch lange nicht aus dem Rennen. Schließlich war am Dance Dance Dance am 8.9.2017 erst der Beginn!

Ausgeschieden ist zum Glück noch keines der prominenten Kandidaten-Paare. Das ist mir sehr recht so, denn es wäre schade, wenn nach nur einem Tanz bzw. zweien bei denen, die ein Solo getanzt haben, schon wieder Schluss gewesen wäre. So können wir auch das 2. Solo von jedem Duo noch sehen und schauen, ob sich der erste Eindruck von jedem Paar so bestätigt, wie wir ihn bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 gewonnen haben, oder ob der in der nächsten Woche korrigiert wird.

Enttäuscht war ich nur vom Moonwalk von Prince Damien. Wenn dieses Geschlurfe kein “Ausrutscher” war, hätte man ihn besser weggelassen und ich würde es nicht verstehen, warum man das nicht getan hat. Dann hätte Prince Damien alias Michael Jackson nämlich besser ausgesehen…

Mir hat die 1. Sendung von Dance Dance Dance am 8.9.20917 also gefallen! Es ist schön, wieder Tanzen im Fernsehen zu sehen. Allerdings hätte wegen mir die Show auch nach den Duos zu Ende sein können…

Der Destiny’s Child – Tanz von Bahar Kizil und Sandy Mölling war für mich der Höhepunkt der Show! Die Energie, die von dem Tanz ausging, hat gestimmt. Die Bühnenpräsenz der beiden Ladys war beeindruckend. Die Botschaft, die von der Bühne kam, hat gepasst.

Deshalb hab ich auch nichts gegen die 30 Punkte der Jury – hätte ich vielleicht auch gegeben, denn ich hab von der Couch aus regelrecht mitgetanzt und war begeistert und – selbst wenn einige Schwächen nicht zu übersehen waren. Die Synchronität ließ doch zu wünschen übrig. Wenn ich es recht beobachtet habe, war Sandy Mölling in den Phasen, in denen beide zusammen getanzt haben, oft etwas zu spät. Wenn ich mich täusche, war Bahar Kizil zu früh. Aber ich glaube, es war schon Sandy, die die Energie von Bahar nicht ganz halten konnte – insgesamt nicht.

Als ich vor ein paar Wochen die ersten Fotos der Dance Dance Dance – Kandidaten gesehen habe, dachte ich bei Bahar Kizil: “Na, ob das gut geht?” Da waren doch sichtlich etliche Pfunde dazu gekommen seit Monrose-Zeiten… Und ob es gut ging! Das war bärenstark. Mein Kompliment, Bahar! Das war ziemlich cool und groovy! Oder was man sonst heutzutage dazu sagt…

Fast ähnlich empfand ich die Energie bei Luca Hänni und Prince Damien. Luca Hänni war für mich der perfekte Bruno Mars – mindestens für die 1. Show Dance Dance Dance am 8.9.2017. Prince Damien stand da regelrecht im Schatten – und ich hatte den Eindruck, er hat sich dort bewusst hingestellt. Fast zurückhaltend wirkte der auf mich. So, als ob er dem Luca nicht die Show stehlen wollte. Dachte ich.

Doch dann hat man im Solo von Prince Damien bei “Billy Jean” gesehen, dass es daran bestimmt nicht lag. Vielleicht war er aufgeregt oder aus anderem Grund (noch) gehemmt. Kann sein. Da muss jedenfalls mehr kommen. Wenn er wie ein Mädchen tanzt -und das tat er bei Michael Jackson nun wirklich-, dann soll er das doch deutlich auf der Bühne tänzerisch ausformulieren, zu seiner Stärke machen. Mich würde das nicht stören. Dann muss es aber in Richtung Sandy Mölling gehen…

Die also, die Sandy Mölling, hat in ihrem Solo-Tanz nach Britney Spears meinen Eindruck vom ersten Duett-Tanz untermauert. Das war gut, da gibt es kaum etwas zu meckern. Aber begeistert hat sie mich nicht so richtig – und wenn dann eher wegen der etwas “trüberen” Nummern der anderen Dance Dance Dance – Kandidaten vorher.

Hier will ich aber unbedingt erwähnen, auch zur “Ehrenrettung” von Sandy Mölling und vielleicht auch von Prince Damien, dass die Ansprüche in den Choreografien nach meinem Eindruck doch sehr unterschiedlich waren. Britney Spears und Michael Jackson sind als Vorbilder dabei ganz oben angesiedelt. Und das gleich in der 1. Show Dance Dance Dance 2017. Da hab ich auf alle Fälle Respekt und zolle uneingeschränkt meine Anerkennung!

Auf unserer Facebook-Seite hatte unsere Leserin Anna angemerkt, dass sie nicht so recht verstünde, warum Leute mit tänzerischer Vorerfahrung bei solchen Tanz-Sendungen mitmachen würden, ob das nicht ungerecht sei gegenüber den anderen. Ich habe versprochen, hier darauf einzugehen und zu schreiben, wie ich das sehe:

Erfahrungen im Tanzen haben einige der Kandidaten von Dance Dance Dance 2017. Ich finde das gar nicht schlimm, freue mich im Gegenteil über jeden guten Tanz! Je besser die Leute sind, umso lieber ist mir das.

Ich denke, man hat gestern bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 sehr gut sehen können, dass tänzerische Vorerfahrungen den Kandidaten natürlich helfen, aber nicht in gleichem Maße auch als Vorteil umgemünzt werden können. Außerdem denke ich, dass die TV-Zuschauer ein sehr feines Näschen dafür haben, welche Leistungen die Kandidaten zeigen und wie sie das einordnen können.

Hier haben vor allem die Choreografen und Tanztrainer, die Programmverantwortlichen und die Jury eine große Verantwortung. Zum Beispiel bei der Auswahl der Songs, beim Anlegen der Tänze, dem integrieren von Tanzschritten, -Bewegungen und Tricks und schließlich auch bei der Bewertung. Ja, da haben wir in den verschiedenen Tanz-Shows auch schon Ärgerliches erlebt… Aber ich finde, gestern bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 ist das überwiegend gut gelungen und wenn ich mich an die letzte Staffel erinnere, damals eigentlich auch.

Deshalb, wenn’s nach mir geht: Immer her mit den guten Tänzern!

Wie gut Kandidaten in so einer Show sein können, ohne Erfahrungen im Tanzen, haben Suzan und David Odonkor und Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider gezeigt. Die Turneinlage im Solo-Tanz von Marcel Nguyen fand ich überflüssig und deplatziert – womit ich nur noch einmal das eben oben geschriebene bekräftigen will, Das hätten ihm die Verantwortlichen ausreden müssen…

Aber sonst fand ich das sehr erfrischend, von beiden Paaren und auch in beiden Soli.

Hoffentlich nimmt David Odonkor das nicht zu sehr auf die leichte Schulter. Ich meine nämlich, auch bei ihm sehr hoffnungsvolle Ansätze gesehen zu haben. Seiner Frau Suzan Odonkor konnte er gestern bei Dance Dance Dance am 8.9.2017 noch nicht das Wasser reichen. Die hat Talent und ich bin sehr gespannt, was sie uns noch alles zeigen wird, wie die sich entwickelt! Da muss er sich schon ganz schön nach der Decke strecken, wenn er mithalten will.

Marcel Nguyen – Andreas Bretschneider bekommen von mir den Sympathie-Preis des Abends! Die Gene-Kelly-Nummer im Solo von Marcel Nguyen war vor allem im Habitus schwer. Es leicht aussehen zu lassen, ist immer schwer, ganz bestimmt und erst recht für Nichttänzer beim ersten Auftritt in so einer Tanz-Show. Beim gemeinsamen Tanz hat man gesehen, dass beide Spaß an der Sache hatten – und deshalb hat auch das Zuschauen Spaß gemacht. Ich denke, beide werden hart an sich arbeiten, um es noch besser zu machen.

Kommen wir zu den 3 Paaren im Hoffnungslauf nächste Woche:

Fast Panik und Angst waren bei Mirja du Mont nicht zu übersehen. Und das lag ganz bestimmt nicht nur an der Hebefigur. Wenn jemand bei einem Auftritt so nervös ist, tue ich mich auch schwer mit einer Beurteilung. Das war ja ganz ordentlich, nur eben noch recht steif. Lag das aber am Lampenfieber? Ich will lieber abwarten… Jo Weil war da viel gelassener und hat mir im gemeinsamen Tanz dieses Paares auch deutlich besser gefallen. Da freue ich mich auf denn Solo-Tanz in der nächsten Woche.

Aminata Sanogo und Marc Eggers haben auch noch deutlich Potential nach oben, wobei ich denke, Aminata Sanogo kann mehr, als sie gestern hat erkennen lassen. Nach dem Einspieler hatte ich schon nicht mehr daran geglaubt, dass das überhaupt was wird. Aber dann war das viel besser, als gedacht! Die Choreo im gemeinsamen Tanz fand ich allerdings auch sehr einfach. So viel konnte man da nicht falsch machen. Genauso schmal war dann der Grat im Solo von Marc Eggers. Gut gemeistert hat er das und bekam zu Recht eine gute Bewertung dafür.

Christine Neubauer – Gedeon Burkhard haben zwar derzeit die Rote Laterne, sollten aber nicht verzagen. Besonders Gedeon Burkhard nicht, seinen Solo-Teil im ersten gemeinsamen Tanz fand ich nämlich am Besten von der gesamten Performance dieses Duettes – einschließlich Solo-Tanz von Christine Neubauer, dessen recht hohe Bewertung ich mehr als Aufmunterung und Mutmacher verstanden habe. Da überwog für meinen Geschmack zu sehr der schauspielerische Anteil.

Aber auch diese 3 Paare haben ganz gut getanzt und gerade angesichts der erst 1. Show Dance Dance Dance am 8.9.2017 will ich mich deshalb mit Kritik ganz bewusst zurück halten, um in der Gesamtschau nicht ungerecht zu sein.

Da muss man, nochmal als Reprise zu oben, schon auch berücksichtigen, dass z.B. Sandy Mölling und Bahar Kizil sich doch eher in vertrautem Terrain bewegten – dafür die anspruchsvolleren Choreos hatten – während andere Promis deutlich ihre Komfort-Zone verlassen mussten, um eine gute Show zu liefern. Und das haben letztlich alle Kandidaten getan!

Mir hat Dance Dance Dance am 8.9.2017 gefallen und ich freue mich auf die nächste Woche! Die Titel und die Jury-Punkte im einzelnen finden Sie im Artikel Dance Dance Dance 2017 – Songs und Tänze am 8. September 2017.

Leider gibt es aus der Sendung nicht viele solcher Fotos, die ich gern gehabt hätte. Das konzentriert sich doch sehr auf die Erotik-Teile von Marc Eggers und Christine Neubauer, die ich eher entbehrlich finde…

Alle Artikel zu dieser TV-Show finden Sie in unserem Stichwort Dance Dance Dance 2017 oder wenn Sie sich für die letzte Staffel interessieren unter Dance Dance Dance. Noch mehr Artikel stehen in den Kategorien TV-Shows und Tanzen im Fernsehen.