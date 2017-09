Dancing with the Stars 2017: Die Herbst-Show beginnt

DWTS 2017 - Welche Prominenten sind dabei? Wer tanzt mit wem?

Dancing with the Stars geht wieder los. Es ist die Herbst-Show von DWTS 2017. Dabei sind einige hoffnungsvolle Prominente, von denen wir gute Tänze erwarten können. Viele Tanz-Show-Fans aus aller Welt schauen in den nächsten Wochen gespannt in die USA. Wir wollen versuchen, die Schwester-Sendung von Let’s dance und Dancing Stars mit angemessener Aufmerksamkeit für unsere Leser zu verfolgen.

Am 18. September 2017 beginnt die 25. Staffel von Dancing with the Stars. Hier finden Sie, welche prominenten Kandidaten bei DWTS 2017 im Herbst dabei sind, kurz erläutert, wer und wie alt sie sind – und wer mit wem tanzt.

Bekanntgegeben hat die ABC den Cast von Dancing with the Stars Herbst 2017 im Frühstücksfernsehen, der ebenso weltweit bekannten Sendung von Good Morning America, die schon seit über 40 Jahren ihre Zuschauer durch den Morgen begleitet.

Die prominenten Kandidaten bei DWTS 2017 Herbst-Show

Hier also die prominenten Kandidaten von Dancing with the Stars Herbst 2017, wie alt sie sind und was machen bzw. weshalb sie prominent sind:

Lindsey Stirling (fast 31 Jahre alt) – Musikerin (Violine), Pop-Star-Geigerin

(fast 31 Jahre alt) – Musikerin (Violine), Pop-Star-Geigerin Debbie Gibson (47 Jahre alt) – Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin

(47 Jahre alt) – Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin Sasha Pieterse (21 Jahre alt) – Schauspielerin, Sängerin

(21 Jahre alt) – Schauspielerin, Sängerin Derek Fisher (43 Jahre alt) – Basketball-Spieler, 5-facher NBA-Gewinner

(43 Jahre alt) – Basketball-Spieler, 5-facher NBA-Gewinner Terrell Owens (43) – einst Football-Profi, u.a. San Francisco 49ers, Dallas Cowboys

(43) – einst Football-Profi, u.a. San Francisco 49ers, Dallas Cowboys Nick Lachey (43) – Sänger, Schaupieler. Produzent

(43) – Sänger, Schaupieler. Produzent Vanessa Lachey (36) – seine Frau, bekannt auch als Vanessa Minnillo – TV-Moderatorin, Schauspielerin

(36) – seine Frau, bekannt auch als – TV-Moderatorin, Schauspielerin Nikki Bella (33, richtig Stephanie Nicole Garcia-Colace) – Profi-Wrestlerin, Model, Schauspielerin

(33, richtig Stephanie Nicole Garcia-Colace) – Profi-Wrestlerin, Model, Schauspielerin Frankie Muniz (31 Jahr alt) – Schauspieler (z.B. Malcom mittendrin), Musiker, Autor, Produzent, Rennfahrer

(31 Jahr alt) – Schauspieler (z.B. Malcom mittendrin), Musiker, Autor, Produzent, Rennfahrer Jordan Fisher (23 Jahre alt) – Sänger, Schauspieler, Tänzer

(23 Jahre alt) – Sänger, Schauspieler, Tänzer Drew Scott (39 Jahre alt) – Serienstar in diversen Reality-Serien von HGTV

(39 Jahre alt) – Serienstar in diversen Reality-Serien von HGTV Victoria Arlen (fast 23 Jahre alt) – Schwimmerin (Paralympics-Siegerin), Model, Schauspielerin

(fast 23 Jahre alt) – Schwimmerin (Paralympics-Siegerin), Model, Schauspielerin Barbara Corcoran (68 Jahre alt) – Selfmade-Millionärin, Immobilien-Händlerin, Investorin

DWTS 2017 Herbst-Show – Wer tanzt mit wem?

Wer tanzt mit wem? Hier die Paare von DWTS im Herbst 2017 – zuerst die Promi-Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge, dahinter die Profi-Tänzer:

Barbara Corcoran – Keo Motsepe

Debbie Gibson – Allen Bersten

Derek Fisher – Sharna Burgess

Drew Scott – Emma Slater

Frankie Muniz – Witney Carson

Jordan Fisher – Lindsay Arnold

Lindsey Stirling – Mark Ballas

Nick Lachey – Peta Murgatroyd

Nikki Bella – Artem Chigvintsev

Sasha Pieterse – Gleb Savchenko

Terrell Owens – Cheryl Burke

Vanessa Lachey – Maksim Chmerkovskiy

Victoria Arlen – Valentin Chmerkovskiy

Mehr Artikel über diese Tanz-Show der ABC finden Sie unter den Stichwort Dancing With The Stars.

Dancing With The Stars des US-TV-Senders ABC ist die Schwester-Sendung von Strictly Come Dancing in der BBC, Let’s dance auf RTL und Dancing Stars im ORF.

Quellenangabe:

Das erste Foto oben hat mit Dancing with the Stars nichts zu tun, sondern dient lediglich der Illustration. Es stammt von Photo by Zivile& Arunas on Unsplash. Wir bekommen keine Fotos von DWTS 2017.

Das zweite Foto von Lindsey Stirling steht auch in keinem Zusammenhang mit DWTS 2017, sondern stammt von universal music – © 2016 Andrew Zaeh / ZAEH LLC.