danceComp Wuppertal 2017 – Ergebnisse 21.-23. Juli 2017

Die danceComp Wuppertal 2017 ist eines der großen Tanzturniere in Deutschland. Hier die wichtigsten danceComp – Ergebnisse 2017. Vom 21.-23. Juli 2017 tanzen in der beeindruckenden, historischen Stadthalle Wuppertal bei der danceComp 2017 die Erwachsenen von der s.g. Hauptgruppe bis zu den verschiedenen “Senioren”-Altersklassen. Höhepunkt sind bei der danceComp Wuppertal in jedem Jahr die verschiedenen WDSF-Turniere Standard und Latein.

Es werden jedoch in Wuppertal fast alle Leistungsklassen bei den Erwachsenen getanzt. Die s.g. Hauptgruppe ist die erste, die “normale” Altersklasse bei den Erwachsenen, die sich wie alle Alterklassen im DTV (Deutscher Tanzsport-Verband) in 5 Leistungsgruppen unterteilt – von D, C, B, A bis zur höchsten, der Hauptgruppe S. Weil dort so viel Tanzpaare tanzen, werden für aufstrebenden Tanzpaare international noch die U21 (Altersbeschränkung) getanzt und die s.g. Rising Stars, bei denen nur Tanzpaare bis zu einer bestimmten Ranglisten-Position tanzen.

Die “Senioren” sind als Altersklasse im Sport nicht mit dem allgemeinen, gesellschaftlichen Begriff gleich zu setzen. Hier beginnt im Tanzsport die Startberechtigung bei den Jüngsten schon bei 30 Jahren – ohne jetzt hier die ganzen Details der altersmäßigen Staffelung darstellen zu wollen. Auch hier gibt es die oben schon genannten Leistungsklassen.

Aus dieser kurzen Erläuterung ergibt sich schon, dass es sehr viele Tanzturniere gibt, deren Ergebnisse wir hier nicht alle darstellen können. Es gibt bei der danceComp Wuppertal 2017 allein 36 nationale Tanzturniere in den verschiedenen Altersklassen und Leistungsgruppen. Dazu gesellen sich 11 internationale WDSF-Turniere! Auf deren wichtigste Ergebnisse wollen wir uns konzentrieren. Wer sich noch weiter für Details interessiert, findet am Ende des Artikels einen Link zur Ergebnis-Seite mit allen Ergebnissen.

Ergebnisse danceComp Wuppertal 2017

Die Ergebnisse der danceComp Wuppertal 2017 hier werden sukzessiv ergänzt:

WDSF World Open Latein danceComp Wuppertal 2017

Erwartungsgemäß konnten Marius-Andrei Balan – Khrystyna Moshenska aus Deutschland alle 5 Latein-Tänze für sich entscheiden. Das Tanzpaar gehört zur absoluten Weltspitze in den Lateinamerikanischen Tänzen. Erfreulich sicher das Ergebnis für Artur Balandin – Anna Salita, die sich vor ihren unmittelbaren Konkurrenten aus Deutschland Maxim Stepanov – Ksenya Rybina, immerhin mit fasst 6 Punkten Vorsprung – nicht gleichermaßen,aber gut verteilt auf alle 5 Tänze.

Marius-Andrei Balan – Khrystyna Moshenska aus Deutschland – 193,459 Punkte Anton Aldaev – Natalia Polukhina aus Russland – 179,668 Punkte Artur Balandin – Anna Salita aus Deutschland – 175,499 Punkte Winson Tam – Anastasia Novikova aus Kanada – 171,749 Punkte Maxim Stepanov – Ksenya Rybina aus Deutschland – 169,750 Punkte Jokubas Venckus – Migle Klupsaite aus Litauen – 166,003 Punkte

Unter die besten 12 Tanzpaare kamen aus Deutschland noch Dumitrescu Razvan – Jacqueline Joos auf Platz 9. Das einzige Tanzpaar aus Österreich waren Thomas Steinegger – Sophie Schubert auf Platz 71. Für den ÖTSV waren noch Klemens Hofer – Barbara Westermayer gemeldet, die aber nicht angetreten konnten.

Insgesamt waren 92 Tanzpaare am Start bei diesem Turnier in Wuppertal.

WDSF World Open Latein Rising Star danceComp Wuppertal 2017

Mikael Tatarkin – Anja Pritekelj aus Deutschland Vitali Netsiarovich – Ekaerina Tolmachevaaus Weißrussland Jan Janzen – Vitalina Bunina aus Deutschland Vingzhou Zhu – Hongming Fan aus China Nikita Kuzmin – Nicole Wirt aus Deutschland David Ovsievitch – Katarina Stefkova aus Deutschland

WDSF World Open Latein Unter 21 danceComp Wuppertal 2017

Bei den Unter 21-Jährigen ist das Ergebnis von Steven Korn – Katrin Domme besonders erwähnenswert, die sich gerade erst auf dem Sprung von der Jugend zu den Erwachsenen befinden…

Dmitry Kulebakin – Daria Sviridenko aus Russland Nikita Kuzmin – Nicole Wirt aus Deutschland David Ovsievitch – Katarina Stefkova aus Deutschland Steven Korn – Katrin Domme aus Deutschland Michal Stelmaszczyk – Paulina Kucinska aus Polen Daniel Kasper – Anastasia Shepel aus Deutschland

