﻿ Dating: Schnuppertanzkurs beim ersten Date?

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 10.07.2017

Tipps zum ersten Kennenlernen beim Schnuppertanzkurs

Ist beim ersten Date ein Schnupper-Tanzkurs eine gute Idee? Ja, für das Kennenlernen eines neuen Dates (Partner) ist ein Schnupper-Tanzkurs wunderbar! Eine etwas ausgefallenere Möglichkeit, den neuen Partner besser kennen zu lernen, zugegeben – aber eine, die in jeder Hinsicht zu empfehlen ist.

Viele Leute jeden Alters nutzen z.B. die Partnersuche im Internet. In jeder Form hat Online-Dating den Alltag vieler Singles längst erobert und täglich kommen neue hinzu oder kommen wieder, wenn’s dann doch noch nicht mit der großen Liebe geklappt hat; nachdem die erste Verliebtheit verflogen ist, nicht mehr Bindung entstanden war.

Aber: Wie erobert man den Mann oder die Frau gegenüber? Wie lernt man diesen fremden Menschen besser kennen? Will man ihn oder sie noch einmal wieder sehen? Könnte das ein neuer Partner sein?

Ein Schnupper-Tanzkurs, eine Anfängerstunde in Salsa, Tango, Bachata, Discofox oder Kizomba zum Beispiel, ist für die Beantwortung solcher Fragen bestens geeignet. Sie können selbst nicht tanzen? Müssen Sie auch nicht, sie sollen und können ja gemeinsam tanzen lernen.

Schupperstunde oder Tanzkurs?

Einen mehrwöchigen Tanzkurs sollten Sie beim ersten Date nicht gleich buchen. Das ist zu viel und vielleicht etwas für später, wenn Sie entschieden haben, dass Sie ihr Date nun auch richtig kennen lernen wollen. Aber so eine Schnupperstunde ist in jeder Hinsicht unverbindlich, kostet nicht viel und dauert nicht zu lange.

Hinterher können Sie leicht entscheiden, ob Sie den Abend noch bei einem Kaffee oder einem Glas Wein ausklingen lassen wollen – oder doch gleich nach hause gehen. Eleganter kann man ein Date kaum beenden, denn es ist ja schon so programmiert. Da ist es auch viel unverbindlicher, zu sagen: “Ich melde mich!” – für den nächsten Tanzkurs z.B. und dann lassen Sie das Erlebte erst mal sacken und entscheiden, wenn Sie sicher sind, ob Sie ein nächstes Treffen wollen oder nicht.

So ein Schnuppertanzkurs hat viele Vorteile: Ort und Zeit des Kennenlernens sind schon mal geklärt. Sie müssen nicht zu viel reden, denn Sie haben ja gemeinsam zu tun – nämlich dem Tanzlehrer zu folgen. Sie haben sofort eine Gemeinsamkeit, zusammen etwas erlebt – den Tanzkurs.

Wie riecht der Partner oder die Partnerin? Sie können den anderen riechen und berühren! Gefällt Ihnen das? Nehmen Sie gern seine oder ihre Hand? Kribbelt es bei der Berührung, die in jeder Hinsicht anständig und unverbindlich bleibt? Es sei versprochen, Sie werden Ihr Date besser kennen lernen als im Restaurant, im Cafe oder in einer Bar!

Und als Bonbon: Nach einer Stunde ist der Zauber meist vorbei, Sie können nach hause gehen ohne unangenehme Erklärungen oder den Abend auch verlängern, wenn Ihnen danach ist! Wenn’s Spaß gemacht hat, weiß der Tanzlehrer bestimmt, wann Sie sich das nächste Mal zum Tanzen treffen können. Also ist auch dieses Problem schon gelöst!

Ganz ohne Hürden jedoch ist auch ein Schnupper-Tanzkurs beim ersten Date nicht!

Verlieben braucht Gelegenheit

Man verliebt sich nur, wenn Glückshormone von Körper und Geist Besitz ergreifen! Dafür braucht man Aufregung und Gelegenheit und körperliche Betätigung hilft dabei ungemein. Schauen Sie doch einmal in den Artikel auf Web.de “Nichts als Chemie? Warum wir lieben“, was uns da tatsächlich antreibt. Woher sollen Glückshormone im Restaurant kommen? Vom Essen? In der Bar vom Cocktail? Im Café?

Kommen Sie raus aus ihrer Komfortzone, fordern Sie sich, verausgaben Sie sich! Gehen Sie ein Risiko ein! Es geht schließlich um ihre neue Liebe! Um einen neuen Partner! Also seien Sie nicht bequem und nehmen Sie den Hintern hoch!

Wie quälend können Gespräche im Café sein, die nicht voran kommen. Wie peinlich sind die Pausen, in denen beide überlegen, was sie als nächstes sagen oder fragen. Arbeit? Hobbys? Ex? Scheidung? Kinder? Katze oder Hund? Leute, wir sind im Online-Dating! Das wissen wir doch längst und später ist beim weiteren Kennenlernen immer noch genug Zeit dafür! Und wie erotisch das alles ist… Huh!

Peinliche Momente kann es allerdings auch in einem Schnupper-Tanzkurs geben. Aber die größten Hürden, die man sonst beim Dating oder beim ersten Date kennt, entstehen gar nicht erst.

Was kann Ihnen in einer Tanzstunde passieren?

Keine Angst vor peinlichen Momenten

Sie können etwas nicht verstehen und machen vielleicht ein paar falsche Tanzschritte. Nicht wirklich ein Problem! Alle sind hier, um tanzen zu lernen und weil sie eben nicht tanzen können. Deshalb machen alle auch Fehler. Das gehört dazu, wie die Musik, der Tanzlehrer und der Tanzpartner! Also keine Sorge, Sie sind in bester Gesellschaft!

Was kann noch in einem Tanzkurs passieren? Sie können mal unverhofft aneinander stoßen… wie wunderbar! Sie wollten doch den Partner kennen lernen und können nun zeigen, wie sie mit unerwarteten Situationen umgehen.

Sie könnten dem Partner mal auf den Fuß treten? Wunderbar! So können Sie gleich zeigen, wie sie sich entschuldigen, wenn mal etwas schief geht. Das Beste: Sie können sich auf diese Situationen vorbereiten, denn Sie wissen ja, dass das passieren kann und ganz bestimmt sogar passieren wird! Also überlegen Sie vorher, was Sie dann sagen, wie Sie sich verhalten.

Der Andere kommt Ihnen für das erste Date doch etwas zu nah, ist vielleicht zu forsch oder ungestüm? Bestimmt keine böse Absicht und kein Problem! Sie sind ja in Gemeinschaft mit anderen. Wenn nicht sogar der Tanzlehrer einschreitet, können Sie in einem Schnupper-Tanzkurs leicht ein Gegenüber auf der Ihnen angenehmen Distanz halten. Einfach einen halben Schritt zurück gehen, den Tanzpartner elegant einen Tick wegschieben oder sagen: “Das ist mir ein bisschen zu nah, mir wäre es lieber, noch nicht gleich so eng zu tanzen.” Das lässt ihm oder ihr noch Hoffnung und stößt niemanden vor den Kopf.

Partnertausch im Schnuppertanzkurs und wie Sie ihn vermeiden

Gleich noch ein Tipp für die erste gemeinsame Tanzstunde: Viele Tanzlehrer lieben es, nach ein paar ersten Tanzschritten die Tanzpartner zu wechseln. Aus tanzpädagogischer Sicht eine gute Methode beim Tanzenlernen. Aber Sie wollen ja zuerst Ihr Date kennen lernen, nicht die anderen Tanzschüler im Tanzkurs. Also lehnen Sie das höflich ab und seien Sie dabei resolut und bestimmt, damit es keine unnötigen und nervigen Diskussionen z.B. mit dem Tanzlehrer gibt. Tun sie es einfach. Meist werden die Männer eine Runde weiter geschickt. Wenn also der nächste “Verehrer” vor ihnen steht, sagen Sie “Wir möchten nicht wechseln” und schicken ihn eine Dame weiter. Auch den Tanzlehrer, der Sie unbedingt belehren möchte, lassen Sie mit einem “Danke für den Tipp, später gern! Aber heute möchten wir das nicht, denn wir sind hier, um gemeinsam zu tanzen” ins Leere laufen.

Klamotten zur Schnupperstunde und das Schwitzen

Schwitzen, riechen und was anziehen zu so einem Date? Wir haben schon Tipps gelesen, man solle sich waschen und ein Deo benutzen, bevor man zum Tanzkurs geht… Wer solche Tipps für ein erstes Date braucht, dem können wir nicht helfen!

Schwitzen allerdings ist ein Problem! Eins, auf das wir uns auch vorbereiten und ihm begegnen können! Klar schwitzt man! Erstes ist man aufgeregt, Mann wie Frau, schließlich ist es das erste Date! Da bleibt niemand cool! Zweitens bewegen wir uns im Tanzkurs, das Tanzen ist noch ungewohnt, also strengen wir uns an, schütten fleißig Glückshormone aus (das wollen wir ja) und schwitzen (das können wir nicht verhindern).

Vielleicht ist es warm im Tanzsaal oder Open Air auf der Tanzfläche. Wir werden also schwitzen! Männer mehr als Frauen, oft ist das so. Dabei ist übrigens selten der Geruch das Problem, denn frischer Schweiß riecht nicht. Weil aber ein Schnuppertanzkurs nun mal kein leidenschaftlicher Sex zweier sich liebenden Menschen ist, ist es vielen Menschen unangenehm, mit dem Schweiß des Gegenüber in Kontakt zu kommen.

So ganz lässt sich das vermutlich kaum verhindern, aber ein paar Tipps zum Schwitzen: Männer ziehen am besten ein Hemd an und ein Unterhemd drunter. Oder, wer es etwas legerer mag: T-Shirt und ein offenes Freizeithemd drüber. Das Shirt nimmt den Schweiß auf… Erfahrene Tänzer, die viel schwitzen, haben oft sogar ein zweites T-Shirt zum Wechseln dabei.

Stecken Sie ein Stoff-Taschentuch ein (Ah! Sie haben Stil!), am besten auch gleich zwei. Auch ein kleines Handtuch, z.B. so eins, mit dem man sich sonst die Hände abtrocknet, kann man mitnehmen. Eine kurze Erklärung, warum man es dabei hat – und schon ist das Eis gebrochen und nichts daran ist peinlich!

Für die Klamotten zur Schnupperstunde haben wir sonst einen eigenen Artikel, “Richtig angezogen zum Tanzkurs“, den wir Euch empfehlen.

Partner finden

Natürlich muss man auch erstmal einen potentiellen Partner finden, mit dem man so ein Date überhaupt verabreden kann. Eingangs hatten wir das Online-Dating erwähnt, das mittlerweile längst in den Alltag der Singles hier bei uns eingezogen ist. Allerdings ist die Wahl einer geeigneten Single-Börse für viele schon eine Herausforderung. Jeder wird hier seine eigenen Präferenzen haben.

Unkomplizierte Dating-Apps erfreuen sich deshalb zunehmend der Beliebtheit, denn das Online-Dating hat sich in den letzten Jahren bereits verändert. Das ist jedoch ein ganz eigenes, umfassendes Thema, über das schon viel geschrieben wurde. Einen ersten Anhaltspunkt bieten die zahlreichen Vergleichstest im Internet, die dann jeder mit seinen eigenen Erfahrungen, Ansprüchen, Vorlieben und Möglichkeiten anreichern muss.

Es sind zudem schon etliche Bücher und Ratgeber über das Online-Dating geschrieben worden. Ein heute immer noch amüsantes Buch empfehlen wir in diesem Artikel: “Mann mit Grill sucht Frau mit Kohle”, in dem die Autoren augenzwinkernd über ihre Erfahrungen in einem Selbsttest schreiben – allerdings noch mit Blick auf die eher klassische Form, andere im Internet kennen zu lernen.

Ganz Unerschrockene gehen auch allein zum nächsten Schnuppertanzkurs und schauen, was sich dort ergibt. Sehr oft sind Singles da, die einen Partner zum Tanzen brauchen. Übrigens mehr meist mehr Frauen als Männer. Also, meine Herren, wenn das keine Gelegenheit ist, einen Partner zu finden…

Schnuppertanzkurse finden

Wo finde ich denn solche Schnupper-Tanzkurse? Schauen Sie mal in unser Salsa-Magazin oder auch in unser Tango-Magazin. Da finden Sie meist aktuelle Termine für alle größeren Städte. Oder Sie nutzen unser Such-Formular.

