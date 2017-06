Die Schlager des Sommers am 24.6.2017 mit Florian Silbereisen

Schlager und Florian Silbereisen am 24. Juni 2017 in den 3. ARD-Programmen gegen Fußball im Ersten? Für wen ist das eine Majestätsbeleidigung? Für “Die Schlager des Sommers 2017” am 24.6.2017 schließen sich gleich 5 Regional-Programme zusammen, damit Gastgeber Florian Silbereisen uns seine Schlager-Stars und -Sternchen die richtige Reichweite erreichen. Immerhin sind neben Silberreisen (und bestimmt dem KluBBB 3?) Semino Rossi, Michelle, Maite Kelly, The Kelly Family, Andy Borg, Jürgen Drews sowie Ute Freudenberg und Christian Lais angekündigt.

Weiter Künstler sollen noch kommen ins Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz und alle gemeinsam wollen eine große Open Air – Schlager-Party feiern. Dabei sind auch noch z.B. Vincent Gross sowie Anita und Alexandra Hoffmann und mehr…

Die Schlager-Show übertragen am Samstag, den 24. Juni 2017 ab 20.15 Uhr der federführende MDR , der RBB, der NDR, HR-Fernsehen und BR-Fernsehen parallel. Das ist schon fast witzig, wo man doch heute fast überall fast alle 3. ARD-Programme empfangen kann.

Ab 19.50 Uhr gibt es im MDR bereits eine Vorproduktion “Endlich Sommer bei uns” mit Kim Fischer, wie man das von den Übertragungen der Roland-Kaiser-Konzerte Kaisermania aus Dresden kennt.

Top-Künstler des Abends ist sicher Semoni Rossi – ganz real und mal abgesehen von persönlichen Vorlieben eines jeden Zuschauers. Der hat gerade gestern sein neues Album”ein Teil von mir” veröffentlicht. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel Semino Rossi veröffentlicht das neue Album „Ein Teil von mir“. Sicher war die Kelly Family früher noch erfolgreicher als Semino Rossi, aber nicht unbedingt im Schlager und was aus dem aktuellen Engagement wird, muss man abwarten. Immerhin sind ja Maite Kelly (siehe Maite Kelly: “Ich bin Schlager” – Ein Interview zur neuen CD) und Paddy Kelly (siehe Artikel Michael Patrick Kelly veröffentlicht gutes, neues Album “iD”) zwei damals wichtige Protagonisten nicht mit von der Partie.

Es gibt übrigens auch eine CD zur TV-Show “Schlager des Sommers 2017” vom MDR. Sie finden die Doppel-CD bei amazon, wenn Sie auf diesen Link hier klicken.

Wenn es Fotos aus der Sendung “Die Schlager des Sommers” vom 24.6.2017 gibt, werden wir die hier noch ergänzen. Sollte es Wichtiges zur Sendung selbst anzumerken geben, werden wir uns ebenfalls hier kritisch dazu äußern – positiver oder auch nicht. Die meisten -hier genannten- Künstler waren jedoch in diesem Jahr schon zu Gast in einer Silbereisen-TV-Show. Deshalb muss nicht unbedingt viel Neues passieren…

