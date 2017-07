Dieter Thomas Kuhn Konzerte 2017 – Open Air Tour 2017 und mehr

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 5.07.2017

Dieter Thomas Kuhn startet in dieser Woche seine Open Air Konzert Tour 2017. Er setzt die “Im Auftrag der Liebe – Tour” fort, die schon im letzten Jahr begann. Dieter Thomas Kuhn ist der Mann, der auch Schlager sang, als es alles andere als modern war. Seine Konzerte sind legendär und Kult. Auch wenn DTK durch die aktuelle Schlager-Welle ein bisschen in den Hintergrund tritt, wird er fast schon wieder zu dem Geheim-Tipp, der er einst war.

Wir haben hier schon häufig über Dieter Thomas Kuhn berichtet und sind treue Fans seit vielen Jahren. Deshalb müssen wir gar nicht so viel schreiben und verweisen auf unser Stichwort, das Sie unter dem Artikel finden. Dort stehen alle unsere Artikel über den Schlager-Barden, der ein solches Prädikat sicher nicht übel nimmt.

Trotzdem eine kurze Erklärung für alle, die DTK noch nicht kennen. Seit über 20 Jahren singt Dieter Thomas Kuhn alte und inzwischen auch neuere Schlager nach. Seine Konzerte gibt er immer mit seiner Band, die eine Wucht ist. Spaß steht auch im Vordergrund und eine gehörige Portion Spaß und Augenzwinkern ist immer dabei. Viele DTK-Fans kommen verkleidet, meist im Flower-Power-Outfit oder etwas später mit den “Segnungen” der 70er-Jahre kostümiert. Auch mit einer Sonnenblume in der Hand, am Revers oder einem selbst geflochtenem Blumen-Kranz im Haar sind sie perfekt vorbereitet.

Aber, wie alles nehmen Dieter Thomas Kuhn und auch seine angestammten Fans das nicht so ernst. Wenn Sie also einfach in Jeans und T-Shirt oder sonstwie gekleidet kommen, sind Sie genauso herzlich willkommen!

Konzerte gibt Dieter Thomas Kuhn eigentlich das ganze Jahr über. Es gibt Klub-Touren, als besonders beliebt haben sich jedoch in den letzten Jahren die Open Air Konzerte erwiesen. Hier die Termine für die noch ausstehenden DTK-Konzerte 2017. Tickets bekommen Sie ab 36 € direkt bei eventim.

Termine Konzerte Dieter Thomas Kuhn Tour 2017

Hier also die Konzert-Termine zur aktuellen Tour 2017 von Dieter Thomas Kuhn. Es gibt auch ein Studio-Album zur Tour – siehe dazu unseren Artikel über das Album “Im Auftrag der Liebe”.

09. Juli 2017 Dieter Thomas Kuhn in Braunschweig in Wolters Hof

13. Juli 2017 Dieter Thomas Kuhn in Völklingen in der Völklinger Hütte

15. Juli 2017 Dieter Thomas Kuhn in München au dem Tollwood Festival (Olympia-Gelände, Musik Arena)

22. Juli 2017 Dieter Thomas Kuhn in Weinheim am Waldsee Weinheim

29. Juli 2017 Dieter Thomas Kuhn in Ludwigsburg im Residenzschloß

18. August 2017 Dieter Thomas Kuhn in Schwerin in der Freilichtbühne Schloßgarten

19. August 2017 Dieter Thomas Kuhn in Berlin in der Waldbühne

26. August 2017 Dieter Thomas Kuhn in Hannover in der Gilde Parkbühne Hannover

01. September 2017 Dieter Thomas Kuhn in Bochum beim Zeltfestival Ruhr

08. September 2017 Dieter Thomas Kuhn in Timmendorfer Strand in der Strand Arena dort

15. September 2017 Dieter Thomas Kuhn in Hamburg in der Freilichtbühne im Stadtpark

23. September 2017 Dieter Thomas Kuhn in Köln Open Air am Tanzbrunnen

20. Oktober 2017 Dieter Thomas Kuhn in Zürich im Volkshaus

21. Oktober 2017 Dieter Thomas Kuhn in Basel im Rhypark

15. Dezember 2017 Dieter Thomas Kuhn in Kiel in der Sparkassen Arena Kiel

16. Dezember 2017 Dieter Thomas Kuhn in Frankfurt im Batschkapp

Hier nochmal der Ticket-Link zu eventim. Alle Artikel bei uns über Dieter Thomas Kuhn findet Ihr in unserem Stichwort.

