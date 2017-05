DSDS 2017 am 6. Mai 2017 – Songs im Finale und mehr – Fotos: RTL – Stefan Gregorowius

Finale DSDS 2017 am 6. Mai 2017! Wer singt welche Songs? Wer gewinnt DSDS 2017? 4 Monate DSDS gehen nun mit dem Finale am 6.5.2017 zu Ende. DSDS ist ein ganz schöner Brocken TV-Show. Kein Wunder, dass irgendwann das Interesse nachlässt. Und schade, dass DSDS 2017 sich gerade in den Live-Shows nicht erholt hat in der Zuschauer-Gunst, wie sonst oft.

Die Live-Motto-Shows bei DSDS 2017 waren nämlich richtig gut und daran wird das Finale DSDS am 6. Mai 2017 anknüpfen. Davon kann man ausgehen! Die Songs versprechen jedenfalls jede Menge gute Unterhaltung!

Zumindest gefühlt besser war DSDS 2017, als in den vergangenen Jahren schon. Keine neuen Superlative, von wegen alles besser… Das ist auch Quatsch. Aber mit den 4 Finalisten von DSDS 2017 (Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Duygu Goenel und Maria Voskania) sind so unterschiedliche Kandidaten im Finale von DSDS am 6.5.2017, dass man sich gar nicht entscheiden mag, wer denn nun DSDS 2017 gewinnen soll. Man gönnt es irgendwie allen 4 Kandidaten.

Die DSDS-Zuschauer werden sich schon richtig entscheiden. Und für die anderen Kandidaten, die nicht gewinnen können, muss die Reise ja noch nicht zu Ende sein. Wer sich nicht ganz deppert anstellt, wird auch nach DSDS eine Zukunft in der Musik-Branche haben können – zumindest Anschluss finden. Was später dann mal wird, weiß man ja nie…

Wiederholung DSDS-Finale 2017

Bevor wir zu den Songs im DSDS-Finale am 6.5.2017 kommen, noch und ein letzes Mal in diesem Jahr der Hinweis auf die Wiederholungen: Die erste Wiederholung vom DSDS-Finale kommt in der Nacht zum Sonntag ab 00.45 Uhr. Die zweite Wiederholung läuft dann wie gewohnt am Sonntag, den 7. Mai 2017 um 14.35 Uhr.

Die Fotos aus dem DSDS-Finale ergänzen wir dann am Sonntagmorgen, sobald sie da sind. Auch wer dann am Ende gewonnen hat, ergänzen wir hier gleich nach der Show.

Alle Songs bei DSDS am 6. Mai 2017 der Kandidaten

Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Duygu Goenel und Maria Voskania singen nacheinander und jeweils versetzt 3 Songs – wenn wir das richtig verstanden haben. Es gibt jeweils einen “normalen” Song, wie immer in den DSDS-Live-Shows, dann singen sie jeweils ihre Lieblings-Song -oder Staffel-Highlight genannt- und dann einen neuen Song, den es übrigens inzwischen zum Download oder auch Streaming gibt (Ihr findet unten die Links zum jeweiligen Song). Für den Gewinner von DSDS 2017 ist das dann auch der Sieger-Song.

Hier die Songs der Kandidatin am 6.5.2017:

Alexander Jahnke singt bei DSDS am 6.5.2017 zunächst das Lied “Geboren um zu leben” von Unheilig, dann als sein Staffel-Highlight das Lied “Gewinner” von Clueso. Das neue Lied für Alexander Jahnke ist “Halt alle Uhren an” von Alexander Jahnke. Hier geht es zu diesem Song bei amazon zum Download oder Streaming.

Alphonso Williams singt bei DSDS am 6.5.2017 erst den Song “Stop! In The Name Of Love” von The Isley Brothers, anschließend als sein Staffel-Highlight den Song “Disco Inferno” von The Trammps. Der neue Song für Alphonso Williams ist gar nicht neu, sondern eine Cover-Version von “What Becomes Of The Broken Hearted”, das im Original von Jimmy Ruffin stammt. Hier geht es zu diesem Song bei amazon zum Download oder Streaming.

Duygu Goenel singt bei DSDS am 6.5.2017 den Song “Ghost” von Ella Henderson und danach ihr Staffel-Highlight “Get Here” von Oleta Adams. Der neue Song für Duygu Goenel ist “Passanger”. Hier geht es zu dem Song bei amazon zum Download oder Streaming.

Maria Voskania singt im DSDS-Finale am 6.5.2017 zunächst das Lied “Irgendwann” von Beatrice Egli. Dann singt Maria Voskania ihr Staffel-Highlight – “Unser Tag” von Helene Fischer. Das neue Lied von Maria Voskania heißt “Magie”. Dieses Lied gibt hier bei amazon zum Download oder Streaming.

Außerdem wird noch Prince Damien seinen Gewinner-Songs vom letzten Jahr singen. “Glücksmoment” hieß der, falls sich jemand nicht erinnert. Bestimmt sind auch die anderen Kandidaten aus der Top 10 von DSDS 2017 noch da. Die singen ja meist gemeinsam einen Song.

Prince Damien bei seinem DSDS-Sieg im letzten Jahr – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Quellenangabe: Die DSDS-Fotos hier im Artikel sind alle von RTL. Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

Mehr aktuelle Meldungen zu aktuellen Staffel findet Ihr in dem Stichwort DSDS 2017 oder unter DSDS, wenn Ihr Euch auch für vergangenen Staffeln der Casting-Show interessiert. Sonst sammeln wir ähnliche Artikel unter TV Shows oder auch Casting Shows oder ganz allgemein unter Unterhaltung.