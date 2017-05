DSDS 2017: Ergebnisse Voting, Prozente im DSDS-Finale und Live-Shows

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 8.05.2017

Abstimmungsergebnisse / Stimmen für die DSDS-Kandidaten in den Live-Shows von DSDS 2017



Foto: RTL – Stefan Gregorowius DSDS 2017 Finale – Wer bekam wie viele Stimmen im Voting –Foto: RTL – Stefan Gregorowius

DSDS 2017 ist zu Ende. Wie war das Voting? Wie viele Stimmen bekam welcher DSDS-Kandidat im DSDS-Finale 2017 und den anderen Live-Shows bei DSDS 2017?

Selten genug, dass solche Abstimmungsergebnisse, wie jetzt aus dem Voting bei DSDS 2017, öffentlich bekannt gegeben werden. RTL geht da einen richtigen Weg! Das ist zwar nicht das erste Mal, dass RTL Prozentzahlen aus den Zuschauer-Votings bekannt gibt – aber selbstverständlich ist es auch nicht. So können aber die Zuschauer nachvollziehen, warum ihr Favorit gewonnen hat – oder auch nicht.

Die Voting-Ergebnisse aus dem Finale DSDS 2017 bestätigen grundsätzlich, was man schon ahnte oder meinte, aus verschiedenen Beobachtungen ablesen zu können. So kann man daraus auch schließen, dass nicht nur der DSDS-Gewinner 2017 Alphonso Williams eine Zukunft in der Popmusik haben kann, sondern auch die anderen DSDS-Kandidaten im Finale. Zieht man Alphonso Williams nämlich ab, dem ganz bestimmt aus ganz besonderen Gründen Stimmen zugeflossen sind (z.B. seine sympathische Art, seine “Vater”-Rolle für andere DSDS-Kandidaten), bleibt viel Potential auch für Alexander Jahnke, Maria Voskania und Duygu Goenel übrig. Hoffen und wünschen wir diesen 3 Kandidaten, dass sie auch entsprechende Unterstützung von Plattenfirmen, Produzenten und Autoren finden!

Alle Ergebnisse der Zuschauer-Anrufe bei DSDS 2017 Live-Shows

Übrigens: Wer die Sieger-Songs aus dem Finale DSDS 2017 downloaden oder streamen möchte, schaut bitte in diesen Artikel hier DSDS 2017: Download Sieger-Songs DSDS 2017 aller 4 Kandidaten (es öffnet sich ein neues Fenster, Ihr könnt also hier weiter lesen.

Finale DSDS 2017 – Abstimmungsergebnis am 06. Mai 2017

Alphonso Williams bekam 40,54% aller Stimmen im DSDS-Finale. Alexander Jahnke bekam 30,91% aller Stimmen im Finale. Maria Voskania erhielt 18,00% der Zuschauerstimmen. Duygu Goenel konnte noch 10,55% der Stimmen im Finale bekommen.

Voting bei der 4. DSDS Live-Show am 29. April 2017

Ausgeschieden im Halbfinale von DSDS 2017 am 29.4.2017 waren Noah Schärer und Chanelle Wyrsch.

Alphonso Williams – 34,68% Alexander Jahnke – 22,79% Maria Voskania – 19,97% Duygu Goenel – 10,07% Noah Schärer – 6,28% Chanelle Wyrsch – 6,21%

DSDS am 29.4.2017 Halbfinale als geteilte Show – alle Kandidaten – Foto: RTL – Stefan Grgorowius

Abstimmungsergebnis 3. Live-Show DSDS 2017 am 22. April 2017

In der 3. Live-Show von DSDS am 22. April 2017 waren ausgeschieden Sandro Brehorst und Monique Simon.

Alphonso Williams erhielt 35,66% aller Zsuchauerstimmen. Alexander Jahnke erhielt 12,76% aller Zuschauerstimmen. Maria Voskania erhielt 11,50% aller Zuschauerstimmen. Noah Schärer erhielt 11,45% aller Zuschauerstimmen. Duygu Goenel erhielt 9,67% aller Zuschauerstimmen. Chanelle Wyrsch erhielt 7,21% aller Zuschauerstimmen. Sandro Brehorst erhielt 6,11% aller Zuschauerstimmen. Monique Simon erhielt 5,64% aller Zuschauerstimmen.

DSDS 2017 am 22.4.2017 Alle Songs und Kandidaten der DSDS-Live-Show (außer Noah Schärer) – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Stimmen für DSDS-Kandidaten 2. Live-Show DSDS 2017 am 15. April 2017

In der 2. Live-Show kam Alphonso Williams zurück zu den DSDS-Kandidaten, durch eine Wild-Card der DSDS-Fans.

Alphonso Williams – 31,48% der Stimmen Alexander Jahnke – 18,46% der Stimmen Maria Voskania – 10,62% der Stimmen Duygu Goenel – 9,97% der Stimmen Monique Simon – 5,92% der Stimmen Chanelle Wyrsch – 5,39% der Stimmen Sandro Brehorst – 5,01% der Stimmen Noah Schärer – 4,97% der Stimmen Ivanildo Kembel – 2,98% der Stimmen – ausgeschieden Ruben Mateo – 2,87% der Stimmen – ausgeschieden Armando Sarowny – 2,33% der Stimmen – ausgeschieden

DSDS 2017 am 15.4.2017 fast alle Kandidaten und alle Songs – hier fehlen Noah Schärer und Alphonso Williams – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Beliebtheit der DSDS-Kandidaten in der 1. DSDS-Live-Show 2017 am 8. April 2017

Maria Voskania konnte 17,21% der Zuschauer für sich gewinnen. Alexander Jahnke konnte 16,42% der Zuschauer für sich gewinnen. Duygu Goenel konnte 14,90% der Zuschauer für sich gewinnen. Noah Schärer konnte 9,19% der Zuschauer für sich gewinnen. Chanelle Wyrsch konnte 6,90% der Zuschauer für sich gewinnen. Ivanildo Kembel konnte 5,85% der Zuschauer für sich gewinnen. Monique Simon konnte 5,42% der Zuschauer für sich gewinnen. Armando Sarowny konnte 4,85% der Zuschauer für sich gewinnen. Sandro Brehorst konnte 4,47% der Zuschauer für sich gewinnen. Ruben Mateo konnte 4,36% der Zuschauer für sich gewinnen. Mihaela Cataj 3,90% – ausgeschieden Angelika Ewa Turo 3,36% – ausgeschieden Matthias 3,17% – ausgeschieden

DSDS 2017 am 8.4.2017 1. Live-Show Kandidaten und Songs – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Quellenangabe: Die DSDS-Fotos hier im Artikel sind alle von RTL. Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

