Songs aus dem DSDS-Finale am 6. Mai 2017

DSDS 2017 Download Sieger-Songs DSDS 2017 aller 4 Kandidaten

Es gibt den Sieger-Song von DSDS 2017 bereits zum Download bzw. Streaming. Von allen 4 Kandidaten im Finale DSDS 2017 gibt es einen Song. Natürlich wird nur einer davon der Sieger-Song DSDS 2017 werden. Aber von Duygu Goenel, Maria Voskania, Alexander Jahnke und Alphonso Williams gibt es die Final-Songs, von denen dann einer der Gewinner-Song ist, je nachdem, wer dann DSDS 2017 gewinnt.

Durchaus ungewöhnlich, dass die Songs schon vor dem DSDS-Finale am 6. Mai 2017 zum Download oder Streaming bereit stehen. Aber schön, so kann man schon mal rein hören und vielleicht seinen Favoriten für das Finale von DSDS 2017 finden – zumindest die Unentschlossenen.

Wenn wir das richtig sehen, sind die Lieder “Magie” von Maria Voskania und “Halt alle Uhren an” von Alexander Jahnke sowie der Song “Passenger” von Duygu Goenel neu. Der Song von Alphonso Williams “What Becomes Of The Broken Hearted” ist eine Cover-Version von Jimmy Ruffin, der den Song im Original gesungen hat, wenn wir das richtig sehen.

Leider können wir nicht nur einen Link legen, über den Ihr alle Songs erreicht. wir müssen deshalb 4 Links legen:

“Magie” von Maria Voskania zum Download oder Streaming bei amazon

zum Download oder Streaming “Passanger” von Duygu Goenel zum Download oder Streaming bei amazon

zum Download oder Streaming “Halt alle Uhren an” von Alexander Jahnke zum Download oder Streaming bei amazon

zum Download oder Streaming “What Becomes Of The Broken Hearted” von Alphonso Williams zum Download oder Streaming bei amazon

Der Vollständigkeit halber auch gleich noch die anderen Songs, die die 4 Kandidaten im finale DSDS 2017 am 6. Mai 2017 singen:

Maria Voskania singt außerdem im DSDS-Finale “Irgendwann” von Beatrice Egli und als Staffel-Highlight “Unser Tag” von Helene Fischer

singt außerdem im DSDS-Finale “Irgendwann” von Beatrice Egli und als Staffel-Highlight “Unser Tag” von Helene Fischer Duygu Goenel singt außerdem im DSDS-Finale “Ghost” von Ella Henderson und als Staffel-Highlight “Get Here” von Oleta Adams

singt außerdem im DSDS-Finale “Ghost” von Ella Henderson und als Staffel-Highlight “Get Here” von Oleta Adams Alexander Jahnke singt außerdem im DSDS-Finale “Geboren um zu leben” von Unheilig und als Staffel-Highlight “Gewinner” von Clueso

singt außerdem im DSDS-Finale “Geboren um zu leben” von Unheilig und als Staffel-Highlight “Gewinner” von Clueso Alphonso Williams singt außerdem im DSDS-Finale “Stop! In The Name Of Love” von The Isley Brothers und als Staffel-Highlight “Disco Inferno” von The Trammps

