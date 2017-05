Alphonso Williams – CD des DSDS 2017 Gewinners veröffentlicht

Album "Mr. Bling Bling Classics" von Alphonso Williams

Die Alphonso Williams CD, die vom Gewinner der Show DSDS 2017 jetzt veröffentlicht wurde, hat wie erwartet nur Cover-Versionen bekannter Hits. Keiner hat sich offenbar getraut oder sah sich in der Lage, den Sound der Soul- und Disco-Klassiker von einst in die heutige Zeit zu tragen – zumindest nicht in neuen Liedern. Das ist ein bisschen schade! Natürlich sind die alten Songs alle renoviert und von Alphonso Williams in der ihm eigenen Art interpretiert. Es wäre auch schade gewesen, hätten erfolgreiche Interpretationen aus DSDS 2017 nicht den Weg auf das Album gefunden. Aber 2-3 neue Titel von Alphonso Williams hätte man doch mindestens erwarten dürfen?

Das ist schon schade, dass es nicht so kam und statt dessen nur 13 alte Titel auf der DSDS-Gewinner-CD von Alphonso Williams sind. Hoffentlich, für Alphonso Williams, werden sich junge Menschen, die diese Songs nicht mehr aus eigenem Erleben im Original kennen, dafür erwärmen können. Hoffentlich höre jene, die die Originale noch selbst kennen mal rein in das Album, denn einige Versionen hören sich modern interpretiert durchaus gut an und könnten so für neuen Spaß bei diversen Partys sorgen. Der Sound von Alphonso Williams 2017 ist modern und negiert trotzdem nie die Originale, so dass man sie immer deutlich erkennt und all das findet, was man einst schon mochte.

So ist die CD von Alphonso Williams ein Tanzvergnügen der besonderes Art für alle, die sich darauf einlassen. Wer in der nächsten Zeit Partys plant, sollte dieses Album unbedingt auf seine Playlist setzen. Die Tanzbeine werden dann ganz von allein zucken…

Zugleich kommt man aber auch nicht umhin, die momentane Beschränktheit der Möglichkeiten von Alphonso Williams zu erkennen. Ob da vielleicht in einem 2. Schritt Neues kommen wird? Da kann man derzeit wohl nur abwarten. Es ist klar, dass man nach DSDS schnell eine solche Gewinner-CD veröffentlichten muss, will man einen Nutzen ziehen. In 2-3 Monaten schaut man schon wieder in Richtung DSDS 2018, statt zurück. Ob Alphonso Williams dann noch zu eigenem finden wird?

Es gibt das Album “Mr. Bling Bling Classics” von Alphonso Williams derzeit als CD für 17,99 € und als mp3-Download für 10,99 €. Wer amazon music hat, kann das ganze Album ohne zusätzliche Kosten streamen. Der Link vorn führt zu allen Varianten.

