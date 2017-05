Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 5.05.2017

DSDS 2017 Wer gewinnt das Finale Chancen der Kandidaten – Fotos: RTL – Stefan Gregorowius

Das Finale DSDS 2017 ist stark und ausgeglichen besetzt. Am besten, es gewinnen Alexander Jahnke, Alphonso Williams, Duygu Goenel und Maria Voskania. Jeder für sich, jeder Kandidat in seinem Genre. Das wäre doch mal ein wirklich außergewöhnliches Ergebnis vom Finale DSDS 2017. Wer will sich denn da vernünftig entscheiden, lässt man persönliche Sympathien und den Musik-Geschmack mal beiseite?

Maria Voskania ist eine bärenstarke Sängerin und könnte bestimmt im Deutschen Schlager noch viel erreichen. Dass die DSDS-Jury sie auf Schlager festgelegt hat, ist nicht ganz gerecht, aber vielleicht auf die Zukunft und die Möglichkeiten ausgerichtet gewesen. Maria Voskania hat aber auch in den anderen Genres die ihr zugeteilten Songs hervorragend gesungen. Sie ist vielleicht die vielseitigste unter den DSDS-Kandidaten im Finale 2017 und vielleicht die mit dem kommerziell größten Chancen.

Duygu Goenel war sehr festgelegt worden auf die große Ballade, musste sich messen mit Songs der besten Sängerinnen ihrer Zunft. Das war fast ein bisschen unfair, denn natürlich kann man bei Duygu Goenel noch manches richten mit entsprechendem Gesangsunterricht. Kein wunder, dass da noch nicht alles 1a war, auch wenn die DSDS-Jury immer sehr wohlwollend geurteilt hat in den Live-Shows. Viel stärker war sie bei Songs wie “Let’s get loud”, eine Wonne! Ballade ja, aber nicht nur…

Alphonso Williams ist der Entertainer von DSDS 2017, der Sympathieträger in Reinkultur. Seine Songs singt er außergewöhnlich gut, das Herz hat er am rechten Fleck – alle anderen DSDS-Kandidaten im Finale aber auch. Doch ist Alphonso Williams auch sehr festgelegt auf sein Genre, singt die alten Disco- und Soul-Nummern wie kaum ein anderer. Aber, wer kann solche Hits heute noch schreiben und sind sie überhaupt – als neue Songs- im Markt zu platzieren? Im Live-Markt ist er bestimmt eine Kanone und auf Grund seiner zu vermutenden Popularität wohl der Favorit unter den verbliebenen DSDS-Kandidaten.

Alexander Jahnke hat seine Sache keine Deut schlechter gemacht, als seine 3 Final-Konkurrenten. Wie bei Duygu muss man hier sicher noch arbeiten – an der Stimme, an der Gesangstechnik, aber wie sie kam auch er als Unerfahrener zu DSDS 2017. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Junge Männer sind im deutschen Pop derzeit sehr erfolgreich, das spricht für Alexander Jahnke – zugleich aber auch gegen ihn, denn davon gibt es schon viele, ähnlich wie bei Maria Voskania im Schlager es schon viele junge Damen dort gibt.

4 Kandidaten im Finale DSDS 2017, 4 aussichtsreiche Talente in ihrem Genre. Bitte lasst 4 gewinnen!

Das wird sich nicht einstellen, denn es kann nur einen Sieger von DSDS 2017 geben. Gewinner aber, da kann man wohl optimistisch sein, Gewinner sind alle 4 und wenn sie am Ball bleiben, werden auch alle 4 Kandidaten nach DSDS ihren Weg gehen.

DSDS 2017 im Finale sind Alexander Jahnke, Duygu Goenel, Alphonso Williams, Maria Voskania – Foto: RTL – Stefan Gregorowius

Quellenangabe: Die DSDS-Fotos hier im Artikel sind alle von RTL. Alle Infos zu “Deutschland sucht den Superstar” im Special bei RTL.de.

