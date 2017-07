Ergebnisse Tanzsport World Games 2017 Latein und Rock’n’Roll

Bronze-Medaille für Michelle Uhl – Tobias Bludau aus Deutschland im Rock'n'Roll

Tanzsport. Bei den World Games 2017 in Breslau wurden auch die besten Tanzpaare in den Lateinamerikanischen Tänzen und im Rock’n’Roll ermittelt. Besonders erfreulich aus hiesiger Sicht ist der 3. Platz für Michelle Uhl – Tobias Bludau aus Deutschland im Rock’n’Roll!

Die Goldmedaille in den Latein-Tänzen bei den World Games 2017 gewannen Gabriele Goffredo – Anna Matus aus Moldau. Damit wurden die amtierenden Weltmeister ihrer Favoritenrolle gerecht. Auch mit den Silbermedaillengewinnern Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno aus Russland durfte man rechnen, genauso mit der Bronzemedaille für Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova aus Frankreich. Auch für Andrea Silvestri – Martina Varadi aus Ungarn, die wie zu erwarten auf Platz 4 kamen, haben wir uns gefreut.

Goffredo – Matus gewannen alle 5 Tänze. Tsaturyan – Gudyno konnten sich in 4 der 5 Tänze vor den drittplatzierten Franzosen behaupten. Tanzpaare aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren leider nicht am Start.

Ergebnis Latein-Tänze World Games 2017 in Breslau

Eine Gesamtpunktzahl wurde in Breslau für die Tanzpaare nicht ermittelt, nur die Punkte in den Einzeltänzen. Wir haben aber die Punkte der Tanzpaare im Finale für die einzelnen Latein-Tänze. Wenn sich jemand dafür interessiert, einfach kurz melden…

Gabriele Goffredo – Anna Matus aus Moldau Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno aus Russland Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova aus Frankreich Andrea Silvestri – Martina Varadi aus Ungarn Guillem Pascual – Rosa Carne aus Spanien Paul-Adrian Moldovan – Cristina-Maria Tatar aus Rumänien

Ergebnis Rock’n’Roll World Games 2017 in Breslau

Der Sieg des polnischen Tanzpaares Anna Miadzielec – Jacek Tarczylo im Rock’n’Roll-Turnier der World Games 2017 hat sich schon früh im Wettbewerb angekündigt. Das Tanzpaar aus Russland, Ksenia Osnovina – Konstantin Chistikov, mussten sich erst im Finale endgültig geschlagen geben. Da konnten Michelle Uhl – Tobias Bludau aus Deutschland auf Platz 3 nur eine “Nebenrolle” spielen – eine sehr erfreuliche und erfolgreiche. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!

Anna Miadzielec – Jacek Tarczylo aus Polen Ksenia Osnovina – Konstantin Chistikov aus Russland Michelle Uhl – Tobias Bludau aus Deutschland Anna Ragnhild – Steinar Berg aus Norwegen Melitine Poulios – Nicolas Thevenon aus Frankreich Lenka Richtrova – Marek Divoky aus Tschechien

Einen Tag zuvor wurden schon die Turniere in der Salsa und in den Standardtänzen bei den World Games 2017 in Breslau getanzt. Ergebnisse und einen Foto-Artikel finden Sie unter dem Stichwort World Games. Mehr aktuelle Meldungen finden Sie in unserem Tanzsport-Magazin oder allgemeiner unter Sport.