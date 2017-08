Kaisermania 2017 – Konzert von Roland Kaiser am 5.8.2017 im MDR

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 5.08.2017

Die Kaisermania 2017, das Konzert von Roland Kaiser in Dresden, wird am 5. August 2017 wieder im Fernsehen übertragen. Die Kaisermania-Konzerte auf den Elbwiesen in Dresden sind wohl die wichtigsten für Roland Kaiser im Jahr! Das ist keine Geringschätzung der vielen anderen Roland-Kaiser-Fans, aber die Kaisermania in Dresden ist längst Kult.

Deshalb wird eines des inzwischen auf 4 Roland-Kaiser-Konzerte angewachsenen Events seit einigen Jahren auch immer wieder vom MDR übertragen. In diesem Jahr eben am 5.8.2017 ab 20.15 Uhr. Die Übertragung aus Dresden beginnt aber schon früher, nämlich ab 19.50 Uhr. Auch das hat inzwischen Tradition. Neu sind allerdings die Moderatoren Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde in diesem Jahr. Bisher waren da Kim Fischer und Axel Bulthaupt aktiv.

Und weil Roland Kaiser in 2017 65 Jahre alt wurde, kommt in diesem Jahr anschließend ab 22.55 Uhr noch „Ein Dinner für Roland Kaiser“ mit Stephanie Stumph als Moderatorin – ein Gespräch mit Erinnerungen, Einblicken in das Leben von Roland Kaiser und Ausblicken.

Die Kaisermania ist für Roland Kaiser so etwas wie für Andrea Berg ihr “Heimspiel” in Aspach, für PUR das Konzert auf Schalke, das Spatzenfest für die Kastelruther Spatzen oder Konzerte in der Waldbühne Berlin für andere Künstler. Viele Sänger und Bands haben solche regelmäßig wiederkehrenden Konzerte, denen sie sich besonders verpflichtet fühlen – und die inzwischen auch immer häufiger im Fernsehen übertragen werden.

Wir werden schauen, ob wir morgen vom Roland-Kaiser-Konzert ein paar Fotos bekommen und wenn es etwas zum Konzert anzumerken gibt, werden wir das genau hier tun!

Weitere Informationen zu Roland Kaiser finden Sie bei uns unter dem Stichwort Roland Kaiser und über anstehende Konzerte von Roland Kaiser oder auch anderer Schlager-Idole finden Sie bei uns in unserer Übersicht Schlager-Konzerte und Tourneen.

Mehr Schlager-Nachrichten finden Sie immer in unserem Schlager-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien bei uns oder allgemein unter Unterhaltung.