Kasalla – Studio-Album “Mer sin Eins” veröffentlicht

Autor(in): Karsten Heimberger | aktualisiert am: 12.09.2017

Die Band Kasalla aus Köln hat ihr Studio-Album “Mer sin Eins” veröffentlicht. Darauf sind insgesamt 18 Songs der Band, teils schon bekannt, überwiegend aber neue Lieder – natürlich gesungen in oder auf kölsche Mundart, wie man das von Kasalla erwartet.

Kasalla ist eine der jüngeren Kölsch-Bands, die wie andere, irgendwie vergleichbare Gruppen in ihrer Musik keineswegs nur auf den Kölner Karneval zu reduzieren sind, ihn aber auch nicht verleugnen. So gehören Kasalla-Songs wie selbstverständlich zum vertrauten Liedgut im Karneval, genauso aber zum “Rest” des Jahres. Irgendwie kann man kaum glauben, dass es die Band erst seit 6 Jahren gibt…

Die Musik von Kasalla ist so ansteckend wie vielfältig zugleich – und beileibe jedermann zu empfehlen, auch (weit) außerhalb von Köln. Dass sie hier in ihrer Heimat auch ihre Hochburg haben, versteht sich dabei von selbst. Tendenziell geht es sicher in Richtung Rock, aber auch darauf ist die Musik der Band nicht zu reduzieren, ohne eine Diskussion anzetteln zu wollen, wie weit die Definition von Rock nun reicht oder auch nicht. Eher etwas für Theoretiker…

Kasalla beherrscht die lauten wie die leisen Töne gleichermaßen. Hier kannst du ausgelassen tanzen oder hüpfen und mitsingen, leise mitsummen und sinnieren oder auch mal mit der oder dem Liebsten Dich kuschelnd im Rhythmus wiegen. Kasalla beherrscht sinnbildlich gesprochen mindestens die moderne Klaviatur mit 88 Tasten. Also ist für jeden etwas dabei – ohne dass man sich entschieden müsste, denn gefällig sind die Songs auch auf dem neuen Album “Mer sin Eins” durchweg.

Von uns gibt es einen klaren Musik-Tipp!

Es gibt das Album “Mer sin Eins” von Kasalla als CD für 17,99 € oder als mp3-Download für 13,99 €. Für 18 Songs mit einer Gesamtspielzeit von mehr als einer Stunde 12 Minuten ist das vollkommen gerechtfertigt! Hier geht es zum Album bei amazon.

