Lana del Rey veröffentlicht neues Album “Lust for Life”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 19.07.2017

Lana del Rey veröffentlicht ihr neues Album “Lust for Life” nun am 21. Juli 2017, das nach eigenen Angaben eins für die Fans sein soll. Es ist das 5. Album von Lana del Rey. Neu ist, dass sich Lana del Ray eine Reihe bekannter Künstler an die Seite geholt hat (featuring siehe Titel-Liste unten).

16 Songs sind auf dem Album, von denen Lana del Rey allerdings 5 schon vorab veröffentlicht hatte, also nur 11 Songs tatsächlich ganz neu sind. Es gibt das Album “Lust vor Life” von Lana del Rey als CD und als mp3-Download.

Titel-Liste Album “Lust f0r Life” von Lana del Ray

Love Lust For Life feat. The Weeknd 13 Beaches Cherry White Mustang Summer Bummer feat. A$AP ROCKY & Playboi Carti Groupie Love feat. A$AP ROCKY In My Feelings Coachella – Woodstock In My Mind God Bless America – And All the Beautiful Women In It When The World Was At War We Kept Dancing Beautiful People Beautiful Problems feat. Stevie Nicks Tomorrow Never Came ft. Sean Ono Lennon Heroin Change Get Free

