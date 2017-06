Lena Konzerte – Live Tour 2017-2018

Lena geht Ende 2017 – Anfang 2018 auf Konzert-Tour. Derzeit stehen insgesamt 15 Lena-Konzerte im Live-Kalender der Künstlerin. Die Tickets für die Konzerte kosten an allen Orten ab 40 €+ x, wobei das überall im unteren Bereich bleibt. Neben den Lena-Konzerten in Deutschland gibt es auch eins in der Schweiz (Zürich). Bis dahin, also Ende 2017 sollte auch das neue Album von Lena erschienen sein. Das ist schon angekündigt, aber zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels gab es noch keine weiteren Details.

Nur der neue Song “Lost in you” von Lena ist bereits veröffentlicht worden und dann ist Lena auch auf neuen Album von “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert 2017” drauf – Lieder anderer die Lena in der VOX-Show singt, die derzeit läuft (immer dienstags 20.15 Uhr im Mai-Juni 2017, am 6.6. mit Lena), und die Lena-Songs, die von den anderen Künstlern gesungen wurden (mehr dazu mit Lena-Interview siehe auch im Artikel Sing meinen Song 2017 am 6.6.2017 – Lena – Songs und Infos). Zum neuen Lena-Song “Lost in you” geht es hier zu amazon.

Folgende Live-Stationen hat Lena 2017-2018 geplant:

Termine Lena-Konzerte 2017-2018

Lena live 2017

Hier gibt es die Tickets für Lena 2017 bei eventim (ist ein anderer Link als unten!).

13. Dezember 2017 – Lena live in Hannover im Capitol

14. Dezember 2017 – Lena live in Berlin in Huxley’s Neue Welt

15. Dezember 2017 – Lena live in Stuttgart im Wizemann

17. Dezember 2017 – Lena live in Hamburg, Große Freiheit 36

18. Dezember 2017 – Lena live in Frankfurt im Batchklapp

Lena live 2018

Hier gibt es die Tickets für Lena 2018 bei eventim (ist ein anderer Link als oben!).

13. Februar 2018 Lena-Konzert in Dresden im Alten Schlachthof

14. Februar 2018 Lena-Konzert in Leipzig im Haus Auensee

15. Februar 2018 Lena-Konzert in Nürnberg im Löwensaal

17. Februar 2018 Lena-Konzert in München in der TonHalle

18. Februar 2018 Lena-Konzert in Ravensburg im OberschwabenKlub

20. Februar 2018 Lena-Konzert in Zürich am Mascotte

21. Februar 2018 Lena-Konzert in Karlsruhe im Tollhaus

22. Februar 2018 Lena-Konzert in Köln im E-Werk

24. Februar 2018 Lena-Konzert in Bielefeld im Ringlokschuppen

25. Februar 2018 Lena-Konzert in Bremen im Modernes

Mehr Artikel über Lena findet Ihr unter unserem Stichwort (siehe Link vorn), mehr Artikel über die VOX-Show “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert” unter diesen Link. Weitere Musik-Infos findet Ihr immer in unseren thematisch eigenen Magazinen, wie dem Popmusik-Magazin oder in den anderen musikalischen Kategorien in unserem Magazin.