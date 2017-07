Linda Fäh Hochzeit und neuer Schlager “Der perfekte Herzschlag”

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 14.07.2017

Linda Fäh hat sich getraut und einen neuen Schlager “Der perfekte Herzschlag” veröffentlicht. Am 1. Juli 2017 hat Linda Fäh geheiratet und schwebt mit ihrem Mann Marco Dätwyler im 7. Himmel, in den Flitterwochen zur Zeit. Passender könnte da die Veröffentlichung ihres neuen Titels “Der perfekte Herzschlag” kaum sein.

Die Hochzeit von Linda Fäh und Marco Dätwyler fand am Comer See statt. Das Brautkleid hat Mode-Designerin Lisbeth Egli gemeinsam mit Linda Fäh entworfen. Als die Braut das erste Mal vor die Hochzeitsgesellschaft tritt, sind nicht nur die Brauteltern Brigitte und Franzruedi Fäh zu Tränen gerührt. Nach “River flows in you” führt sie der Papa vor den Pfarrer und zum Bräutigam, um ihm seine Tochter und ihr Glück anzuvertrauen. Auch Marco ist überwältigt. Als Linda Fäh dann wenig später noch ein eigens für ihren Mann und diesen Anlass geschriebenes Lied singt, kann der sich feuchte Augen nicht mehr verkneifen.

Kennengelernt hatten sich Linda und Marco Ende 2010 im legendären “Kuhstall” von Innsbruck – wer hat da nicht schon Après-Ski gefeiert… Die Verlobung war 2014, die standesamtliche Hochzeit dann am 2. Juni 2017 und nun am 1. Juli 2017 ist das junge Glück vorläufig perfekt. Familienzuwachs ist geplant, aber noch nicht heute und morgen. Damit wollen sich beide noch Zeit lassen.

Obwohl Lindas Ehemann nicht gern tanzt, ließ er sich zu einem ganze 5 Minuten dauernden Hochzeitstanz überreden. Dafür übte das Brautpaar ein halbes Jahr lang mit einem Profitänzer eine spezielle Choreografie ein. Nach einem Mix aus 8 verschiedenen Liedern erzählten sie ihre Geschichte. 5 Minuten – das hat Tanzsport-Kür-Niveau! Da muss die Liebe eines bekennenden Nicht-Tänzers schon sehr groß sein – was man ja auch hofft…

Der neue Schlager “Der perfekte Herzschlag” von Linda Fäh wurde veröffentlicht, als Linda und Marco schon in den Flitterwochen waren. Es ist auch erst einmal nur dieses eine Lied. Das neue Album von Linda Fäh ist dann für das Frühjahr 2018 angekündigt.

