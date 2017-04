Norman Langen – Neue CD “Die geilste Zeit” veröffentlicht

Gut tanzbare neue Schlager von Norman Langen

Norman Langen neue CD Die geilste Zeit

Die neue CD von Norman Langen “Die geilste Zeit” ist nun endlich veröffentlicht worden. Das 4. Studio-Album des Schlager-Sängers war wohl eine schwere Geburt. Jetzt am 21. April 2017 veröffentlicht, war das Album “Die geilste Zeit” erst ursprünglich für November des letzten Jahres angekündigt, dann auf Anfang März diesen Jahres verschoben und nun wurde es doch fast Ende April. Was lange währt, wird gut? So sagt das Sprichwort. Gilt das auch für das neue Album von Norman Langen?

Ja, wenn man es im Kontext der bisherigen CDs von Norman Langen sieht. Das muss man wohl. Norman Langen steht für Pop-Schlager, der auf dem neuen Album “Die geilste Zeit” etwas braver geworden zu sein scheint. Das ist ganz gut so, denn manche Produktion bisher, die doch sehr “auf Mallorca” getrimmt war, hat eben vor allem dort und in den Party-Höhlen hierzulande funktioniert. Solche -vor allem- Mitsing-Hits hat das neue Album auch, aber eben nicht nur.

Mir scheint es, Norman Langen hat mit dem neuen Album auch andere Zielgruppen ins Auge gefasst. Es macht den Eindruck, als sei die CD über alles gesehen etwas melodiöser geworden, mit weniger “Haudrauf”. Ich schränke das so ein, weil ich mich von meinen Erinnerungen und meinem aktuellen Eindruck vom neuen Album habe leiten lassen. Ich habe aber mir die letzten Alben nicht noch einmal angehört im Vergleich und auch keine Strichliste geführt.

Das neue Album “Die geilste Zeit” von Norman Langen lief hier inzwischen ein paar Mal in unterschiedlichen Situationen und es hat immer funktioniert. Je häufiger man es hört, um so mehr gehen einem die Titel ins Ohr – manche mehr und manche weniger, wie das eben so ist. Das ist ja so eine typische Wirkung eines Schlager-Albums, die es auch haben soll. Über das ganze Album hinweg wird immer wieder die Geschwindigkeit der Songs variiert, so dass man es auf einer Tanz-Party hintereinanderweg laufen lassen kann, ohne dass engagierte Tänzer dem Kollaps entgegen tanzen oder auf der Tanzfläche einschlafen.

Welche Schlager sich dabei als Favoriten heraus kristallisieren, kann jeder für sich am besten beantworten. Das ist zu sehr eine Frage des Geschmacks, der jeweiligen Stimmung des Hörers und abhängig von der Hör-Situation. Und Hits kann ich auch nicht voraussagen, sonst wäre ich ein reicher Mann…

Es sind einige tolle Songs dabei! 4 Lieder hat Tom Marquardt beigesteuert, allein oder in Co-Autorenschaft mit anderen. 3 Songs stammen von Christopher Gronau und 2 hat Oliver Lukas beigesteuert. Es gibt auch noch andere Autoren die einzelne Titel geschrieben oder mit geschrieben haben.

Mir gefällt das neue Album von Norman Langen gut – für die Tanz-Party oder auch für nebenbei – wenn man nicht gerade tiefsinnigen Gedanken nachhängt oder Trübsal blasen möchte. Einzelne Songs mögen auch dafür taugen. Jetzt warten wir auf ein neues Video, damit wir Norman Langen wieder in unsere Schlager-Charts schicken können.

Es gibt “Die geilste Zeit” mit 14 Schlagern als CD für 16,99 € oder als mp3-Download für 10,99 €. Wer amazon music hat, kann das ganze Album ohne zusätzliche Kosten streamen oder downloaden. Mit dem Link vorn erreichen sie alle Varianten.

