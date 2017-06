Salsa-CD Havana Maestros – Neue Crossover Salsa-Musik a la Rhythms del Mundo

Havana Maestros ist eine neue Salsa-CD, die bekannte Hits zu Salsa-Musik macht, wie einst “Rhythms del Mundo” das berühmten “Clocks” von Coldplay. Havana Maestros ist nicht nur von den gleichen Leuten gemacht (Berman Brothers), sondern hört sich auch fast genauso an. Neu im Jahr 2017 sind die Hits und einige tatsächliche Salsa, die in die berühmten Cover-Versionen eingestreut wurden.

Ganz viele Leute werden diese neue Salsa-CD “Havana Maestro” lieben und die Salsa damit gleichsetzen, was einerseits schön und auch gut ist, wenn neue Salsa-Fans hinzu kommen. Andererseits ist das schade, denn die Salsa-Musik ist um so vieles reicher, als diese Art, sie zu spielen. Klar macht so eine Reminiszenz trotzdem immer wieder mal Spaß! Und es hat gleichermaßen Tradition wie es modern ist, bekannte Songs zu covern. Das machen nicht nur Salsa-Musiker so, das kennen wir vom Jazz, von Bachata und Kizomba, auch in der Popmusik von vielen Interpreten und vor allem von DJs.

Die Tanzschulen werden auf Havana Maestros wieder ein paar neue Lieder für Salsa-Anfänger entdecken. “(Sittin on) The Dock of the Bay” von Otis Redding könnte so ein Song sein. Kaum eine Salsa-CD nach Rhythm del Mundo hat so langsame Salsa-Musik, wie Havana Maestros. Für blutige Anfänger zum Üben sind die einige Songs gut geeignet. Achtung! Nicht alle sind Salsa, es sind auch Cha Cha Cha dabei. Vielleicht werden wir das Album noch einmal unter diesem Aspekt durchhören und genauer klassifizieren, wenn das gewünscht wird?

Ist man mal über das Stadium der absoluten Beginner hinaus, wünscht man sich meist schnellere Songs zum Tanzen. “We are Young” von Havana Maestros feat. Fun wäre dafür ein Tipp. Die langsamen Nummern werden dann erst später wieder für erfahrene Salsa-Tänzer interessant, die sich nicht mehr um die Schritte kümmern brauchen und die Musik facettenreich vertanzen können.

Mein persönlicher Favorit im Moment ist “Good Times” von den Havana Maestros feat. Chic. Das kann sich jedoch erfahrungsgemäß auch mal ändern.

Schade finde ich, dass sich einige Titel auf der neuen CD Havana Maestros wirklich anhören, wie von Rhyhtm del Mundo abgeschrieben. Die Arrangements ähneln sich doch sehr. Hätte man da nach über 10 Jahren nicht noch etwas mehr Innovation einbringen können? Es hätte den Songs sicher gut getan – und: Es gibt auch einige löbliche Ausnahmen auf dem Album! Bei “Ritmo Cubano” können die Musiker mal so richtig zeigen, was sie können. Immer noch eine sehr traditionelle Salsa-Musik – aber mit ordentlich Feuer, so dass jeder ahnen kann, was Salsa noch alles bereit halten könnte…

Eingespielt wurden die Songs zu Havana Maestros tatsächlich live in Havanna zu den Original-Gesangsspuren der berühmten Künstler. Das sind also keine nachgesungenen Lieder, sondern ein interessanter und gelungener Mix aus Vertrautem und Neuem.

Es gibt das Album “Havana Maestros” bei uns als CD für 17,99 € oder auch als mp3-Download für 9,09 €. Wer amazon music hat, kann das ganze Album ohne zusätzliche Kosten hören. Der Link vorn führt zu allen Varianten.

Titel-Liste der Salsa-CD “Havana Maestros”

Good Times – Havana Maestros feat. Chic Whatcha Say – Havana Maestros feat. Jason Derulo Stand by me – Havana Maestros feat. Ben E. King Get Ur Freak On – Havana Maestros feat. Missy Elliott We are young – Havana Maestros feat. Fun (Sittin on) The Dock of the Bay – Havana Maestros feat. Otis Redding Ritmo Cubano – Havana Maestros Say A Little Prayer – Havana Maestros feat. Dionne Warwick Airplanes – Havana Maestros feat. B.O.B & Havyley Williams Tightrope – Havana Maestros feat. Janelle Monae Fly – Havana Maestros feat. Sugar Ray Ven – Havana Maestros A Mi Manera – Havana Maestros

