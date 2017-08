Schlager mit Michelle Hunziker am 26.8.2017 im ZDF – Sommer-Hit-Festival 2017

Autor(in): Salsango | aktualisiert am: 26.08.2017

Das ZDF verspricht am 26. August 2017 um 20.15 Uhr mit Michelle Hunziker “Das große Sommer-Hit-Festival 2017”. Naja, erwarten Sie nicht zu viel aus der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand. Die Gäste von Michelle Hunziker und ihre Hits drehen sich doch reichlich im Kreis der bekannten Besetzungslisten.

Ausnahme ist dabei vor allem Michelle Hunziker selbst, die sich aber sicher auf die Moderation beschränken wird. Auch Karat sieht man eher selten im ZDF und Helmut Lotti ist ohnehin wenig im Fernsehen gewesen zuletzt. Auch Chris Norman wird mal wieder aus der Mottenkiste geholt. Kerstin Ott gönnt man jeden Auftritt.

Der Rest ist ein Best-of aus der “Helene-Fischer-Show”, ZDF-Fernsehgarten, “Willkommen bei Carmen Nebel” und “Wetten, dass..?”. Bei einigen Gästen fragt man sich, wer die immer wieder auf in die Shows schreibt – was sich ausdrücklich nicht gegen die Künstler richtet, sondern gegen die Verantwortlichen in den Besetzungsbüros!

Dabei bei Michelle Hunziker im ZDF am 26. August 2017 beim großen Sommer-Hit-Festival 2017 sind noch: Howard Carpendale, Beatrice Egli, Otto, Vicky Leandros, Santiano, Maite Kelly, Michelle, Oonagh, Jürgen Drews, The Kelly Family, Die Lochis, Al Bano, Peter Kraus und Münchener Freiheit.

Außerdem werden wohl noch ein paar Gäste erwartet, die vorher nicht angekündigt wurden. Maria Voskania soll z.B. dazu gehören (siehe auch Maria Voskania viel besser als zuvor mit neuem Album “Magie”)? Auch von Feuerherz haben wir gehört. Nicht dabei sind dagegen Helene Fischer und Vanessa Mai.

Die Sendung ist nicht live, sondern wurde vorab am Timmendorfer Strand aufgezeichnet.

Nach der Sendung schreiben wir hier vielleicht noch eine kurze Kritik zu “Das große Sommer-Hit-Festival 2017” im ZDF. Aber nur, wenn es auch wirklich etwas Interessantes zu sagen gibt. Sonst sparen wir uns das.

